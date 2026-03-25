Arizona “Alguien tiene que hacer lo correcto”: Savannah Guthrie implora ayuda por su madre secuestrada Savannah Guthrie volvió a lanzar una súplica urgente para encontrar a su madre, durante una entrevista que sostuvo con la cadena de noticias NBC News.

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Savannah Guthrie, entre lágrimas, en su primera entrevista desde que su madre de 84 años fuera aparentemente secuestrada de su casa en Arizona, dijo que "alguien tiene que hacer lo correcto" y aportar información para ayudar en la investigación.

"Estamos sufriendo muchísimo", le dijo a su colega de NBC News, Hoda Kotb, en un fragmento de la entrevista emitida el miércoles en el programa "Today". Comentó que se despierta en mitad de la noche pensando en lo que sufrió su madre.

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NBC anunció el miércoles que la entrevista completa con la presentadora de "Today" se emitirá el jueves y el viernes. Esta es la primera entrevista de Guthrie desde que su madre fue reportada como desaparecida el 1 de febrero. Basándose en las imágenes de las cámaras de seguridad, las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada o llevada contra su voluntad.

Tanto Guthrie como Kotb lloraron durante el breve fragmento de la entrevista emitida el miércoles. Kotb, excompañera de Guthrie en el programa, ha regresado a "Today" mientras su excolega estaba ausente.

Guthrie dijo que, si bien es insoportable pensar en el terror que debió sentir su madre, “esos pensamientos exigen ser recordados. Y no voy a ocultar mi rostro. Pero ella necesita volver a casa ya”.

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Savannah Guthrie ha sido copresentadora del programa matutino de NBC desde 2012 y se espera que regrese en algún momento, aunque aún no se ha fijado una fecha, ya que está pasando tiempo con su familia.

A pesar de ofrecer una recompensa de un millón de dólares por información, la investigación ha avanzado poco. El fin de semana pasado, la familia de Guthrie hizo un llamado a los vecinos de Arizona para que recordaran cualquier cosa que pudieran haber visto y que pudiera ayudar en la investigación. “Ningún detalle es insignificante”, dijeron.

Kotb dijo el miércoles que “Savannah tiene una desesperación y una fortaleza inquebrantables. Espera que alguien, quienquiera que sea, diga algo”.

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Las autoridades han divulgado poca información pública sobre la investigación en las últimas semanas. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima y el FBI informaron el miércoles que los investigadores continúan examinando las pistas.