Accidentes Aéreos

El choque de un helicóptero contra una torre de comunicaciones en Houston deja cuatro muertos, incluido un menor

Las identidades de las víctimas no fueron confirmadas inicialmente. El incidente desató un incendio en un terreno de hierba de dos o tres cuadras. La torre fue la única estructura impactada por el choque, precisaron las autoridades.

Univision
Video Choque de un helicóptero con una torre de radio en Texas deja varios muertos: esto se sabe

Un helicóptero se estrelló el domingo en Houston tras chocar contra una torre de comunicaciones, dejando al menos cuatro fallecidos, incluido un menor, informaron las autoridades locales.

La aeronave, un helicóptero Robinson R44, se accidentó poco antes de las 8:00 pm cerca de Engelke Street y North Ennis Street, en el Segundo Distrito de Houston, al este del centro de la ciudad, después de haber despegado, según se cree, del Ellington Field, a unas 15 millas de distancia.

Las identidades de las víctimas y sus edades no se revelaron inicialmente. Hasta la noche del domingo tampoco se había notificado aún a sus familiares.

Las autoridades dijeron que a bordo del helicóptero privado viajaban cuatro personas, entre ellas un menor cuya edad no fue especificada. Todos perdieron la vida.

Imagen de la torre derribada, compartida por el Departamento de Bomberos de Houston.
Imagen Departamento de Bomberos de Houston/ X

De acuerdo con el jefe de la policía de Houston, J. Noe Díaz, estaban determinando si el helicóptero "chocó contra un cable” que venía de la torre o si impactó directamente contra la torre. La colisión provocó una gran explosión y derribó la estructura, informó por su parte el alcalde, John Whitmire, y agregó que no hubo víctimas en tierra.

Tras el colapso de la torre, se desató un incendio en un terreno de hierba de dos o tres cuadras. La torre fue la única estructura impactada por el choque, precisaron las autoridades. A las 9:30 pm ya se había conseguido extinguir el fuego, según los bomberos.

Medios de comunicación locales informaron que una gran cantidad de personal de emergencia respondió al lugar. El Departamento de Bomberos dijo estar usando drones para apoyar en la escena.

“Este es un evento trágico esta noche. “Es una trágica pérdida de vidas”, dijo Díaz, el jefe policial.

Sin embargo, el alcalde dijo que a pesar de la tragedia, la ciudad tuvo suerte de que la explosión no fuera más grave, ya que en el área en donde ocurrió el accidente hay cerca un tanque de butano y está rodeada de viviendas.

La Administración Federal de Aviación investigará el incidente, dijo el departamento de bomberos.

“Será una gran investigación debido a la extensión del accidente”, declaró Díaz. Si los residentes encuentran piezas de helicóptero en el área, deben evitar tocarlas y notificar a los bomberos o a la policía, agregó.

