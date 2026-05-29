Aeropuerto Accidente automovilístico en la Terminal Evans del Aeropuerto Metropolitano de Detroit; es el segundo siniestro de ese tipo en dos años Se registra accidente automovilístico dentro de la Terminal Evans del Aeropuerto Metropolitano de Detroit,; una SUV se estrelló contra la puerta del recinto; no se reportan heridos graves. Es la segunda vez que sucede en lo que va del año

Video Investigan el hallazgo de un cadáver en la pista del Aeropuerto Internacional de Detroit

La policía está investigando un vehículo que chocó contra la Terminal Evans en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit la mañana del viernes 29 de mayo, según confirmó un funcionario del aeropuerto, en lo que representa el segundo incidente de este tipo en lo que va del año.

No se han reportado lesiones graves y se proporcionará información adicional a medida que esté disponible, señaló el portavoz del aeropuerto, Matt Morawski.

PUBLICIDAD

Un pasajero en la terminal le dijo al Free Press que se encontraba dentro, cerca de una entrada y de una fila de la TSA alrededor de las 10 a.m., cuando vio que un automóvil aceleraba y se estrellaba contra una puerta.

Se activó una alarma y la gente comenzó a correr. Los agentes de la TSA corrieron hacia el vehículo, que parecía ser una camioneta SUV, relató el pasajero.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona entre las puertas número 3 y 4 después de la llegada del Free Press alrededor de las 10:30 a.m., e impedían que las personas ingresaran a la terminal desde el área de salidas y el puente peatonal (skywalk) conectado a un edificio de estacionamiento. Se comenzó a permitir el reingreso de las personas hacia las 11 a.m.

La terminal Evans incluye a Air Canada, Alaska Airlines, American Airlines, Avelo Airlines, Frontier Airlines, JetBlue, Lufthansa, Royal Jordanian, Southwest Airlines, Sun Country Airlines, Turkish Airlines y United Airlines. Albergó a Spirit Airlines hasta su reciente cierre.

Qué pasó en la Terminal McNamara en enero de 2026

En un incidente ocurrido el 23 de enero, las autoridades informaron que un hombre que experimentaba un "episodio de salud mental" condujo su Mercedes a través de la Terminal McNamara del aeropuerto, hiriendo a seis personas y provocando la colocación de barreras de concreto fuera de esa terminal.

Hasta finales de abril, la Fiscalía del Condado de Wayne no había presentado cargos en el caso y el hombre permanecía encarcelado por cargos no relacionados. Una portavoz de la fiscalía no ofreció de inmediato una actualización del caso este viernes.

PUBLICIDAD

La Autoridad del Aeropuerto del Condado de Wayne presentó una solicitud de orden judicial al fiscal el 12 de febrero, buscando cargos por agresión agravada, conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y destrucción maliciosa de propiedad comercial por un valor superior a los 20,000 dólares.