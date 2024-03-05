Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

Cinco personas mueren al estrellarse un pequeño avión cerca de una autopista en Nashville

La avioneta se estrelló en una mediana cubierta de hierba justo al lado de la Interestatal 40 y detrás de un edificio de Costco, a apenas unas 3 millas al sur del aeropuerto al que intentaba llegar. No hubo sobrevivientes.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El impactante momento en que un avión se estrella contra una carretera en Florida: un conductor lo grabó todo

Cinco personas que viajaban a bordo de un pequeño avión de un solo motor murieron el lunes al estrellarse cerca de una autopista interestatal en Nashville, Tennessee, informaron las autoridades.

El piloto hizo una llamada de emergencia al Aeropuerto John C. Tune sobre las 7:40 pm para reportar un problema en el motor y se le dio permiso para hacer un aterrizaje de emergencia. Pero poco después el mismo piloto dijo por la radio que no iban a lograr llegar al aeropuerto, detalló el portavoz del Departamento de Policía de Metro Nashville, Don Aaron.

PUBLICIDAD

Más sobre Accidentes Aéreos

Un herido por una "colisión a baja velocidad" de dos aviones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York
2 mins

Un herido por una "colisión a baja velocidad" de dos aviones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Estados Unidos
El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor
2 mins

El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor

Estados Unidos
Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero
0:57

Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero

Estados Unidos
Al menos 25 heridos por las turbulencias en un vuelo de Delta Airlines que aterrizó de emergencia en Minneapolis
2 mins

Al menos 25 heridos por las turbulencias en un vuelo de Delta Airlines que aterrizó de emergencia en Minneapolis

Estados Unidos
El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada
3 mins

El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada

Estados Unidos
Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos
3 mins

Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos

Estados Unidos
Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego
5 mins

Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego

Estados Unidos
Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego
3 mins

Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego

Estados Unidos
Una avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida: mueren sus tres ocupantes
3 mins

Una avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida: mueren sus tres ocupantes

Estados Unidos
Eran turistas españoles: qué se sabe de las víctimas del accidente de helicóptero en Hudson
1:04

Eran turistas españoles: qué se sabe de las víctimas del accidente de helicóptero en Hudson

Estados Unidos

El avión se estrelló en una mediana cubierta de hierba justo al lado de la Interestatal 40 y detrás de un edificio de Costco, al oeste de la ciudad, a apenas unas 3 millas al sur del aeropuerto. Tras el impacto, la aeronave se incendió.

"El impacto fue catastrófico y no dejó ningún superviviente", informó la portavoz del Departamento de Bomberos de Nashville, Kendra Loney.

Imagen del avión siniestrado.
Imagen del avión siniestrado.
Imagen Departamento de Policía de Nashville Metro


El accidente no causó heridos en tierra ni ningún vehículo o edificación resultó dañado.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan la causa del accidente. Inicialmente, no dieron a conocer de dónde procedía el avión.

Tras el accidente se cerró parcialmente un tramo de la I-40, aunque la policía anunció que horas más tarde se reabriría un carril y esperaban que los otros dos estuvieran ya abiertos antes de la hora pico de desplazamientos este martes.

Mira también:

Video En video: avión se incendia tras aterrizar de emergencia en plena carretera de California
Relacionados:
Accidentes AéreosemergenciaaccidentemuertosTennessee

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD