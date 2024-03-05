Cinco personas mueren al estrellarse un pequeño avión cerca de una autopista en Nashville

Video El impactante momento en que un avión se estrella contra una carretera en Florida: un conductor lo grabó todo

Cinco personas que viajaban a bordo de un pequeño avión de un solo motor murieron el lunes al estrellarse cerca de una autopista interestatal en Nashville, Tennessee, informaron las autoridades.

El piloto hizo una llamada de emergencia al Aeropuerto John C. Tune sobre las 7:40 pm para reportar un problema en el motor y se le dio permiso para hacer un aterrizaje de emergencia. Pero poco después el mismo piloto dijo por la radio que no iban a lograr llegar al aeropuerto, detalló el portavoz del Departamento de Policía de Metro Nashville, Don Aaron.

El avión se estrelló en una mediana cubierta de hierba justo al lado de la Interestatal 40 y detrás de un edificio de Costco, al oeste de la ciudad, a apenas unas 3 millas al sur del aeropuerto. Tras el impacto, la aeronave se incendió.

"El impacto fue catastrófico y no dejó ningún superviviente", informó la portavoz del Departamento de Bomberos de Nashville, Kendra Loney.

Imagen del avión siniestrado. Imagen Departamento de Policía de Nashville Metro



El accidente no causó heridos en tierra ni ningún vehículo o edificación resultó dañado.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan la causa del accidente. Inicialmente, no dieron a conocer de dónde procedía el avión.

Tras el accidente se cerró parcialmente un tramo de la I-40, aunque la policía anunció que horas más tarde se reabriría un carril y esperaban que los otros dos estuvieran ya abiertos antes de la hora pico de desplazamientos este martes.

