El millonario costo legal del líder de La Luz del Mundo que nadie sabe quién pagará

“No solo son las tarifas de los abogados, que son las más altas, sino que también hay que pagarles a otros abogados, paralegales, peritos, investigadores y expertos, que también tienen un monto muchas veces exagerado. Yo le he pagado a médicos que cobran 10,000 dólares por día”, explicó un abogado que pidió no publicar su nombre para no entrar en conflicto con sus colegas Jackson y Mason.