California 40,000 personas bajo orden de evacuación por una fuga de productos químicos en el sur de California Las autoridades informan que un tanque de almacenamiento comenzó a derramar metacrilato de metilo, una sustancia química utilizada en la fabricación de piezas de plástico. El tanque se sobrecalentó el jueves en una planta de plásticos aeroespaciales en Garden Grove, donde inicialmente se ordenaron las evacuaciones.

Video Alarma en California: 40,000 personas bajo orden de evacuación ante riesgo por un gigantesco tanque químico

Unas 40,000 personas recibieron órdenes de evacuación y las escuelas cerraron el viernes en el sur de California después de que un tanque de almacenamiento siguiera derramando una sustancia química peligrosa utilizada para fabricar piezas de plástico que, según las autoridades, podría romperse o explotar.

Un tanque de almacenamiento con una capacidad de entre 6,000 y 7,000 galones de metacrilato de metilo se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores al aire en una planta de plásticos aeroespaciales en Garden Grove, una ciudad del condado de Orange, según informó el cuerpo de bomberos del condado.

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Las autoridades ordenaron a los residentes de Garden Grove que abandonaran la zona y ampliaron las órdenes de evacuación el viernes a algunos residentes de otras cinco ciudades del condado de Orange —Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster— tras no poder detener durante la noche la fuga del tanque en GKN Aerospace, que fabrica piezas para aviones comerciales y militares.

"Esto no es una medida de precaución. … Esta cosa va a fallar, y no sabemos cuándo", dijo el jefe de bomberos de Garden Grove, Craig Covey, durante una conferencia de prensa el viernes por la tarde. "Estamos haciendo todo lo posible para averiguar cuándo o cómo podemos evitarlo".

Covey dijo que el tanque podría fallar y agrietarse, liberando el químico al suelo, o podría explotar.

"O bien el tanque falla y derrama un total de unos 6,000 o 7,000 galones de sustancias químicas muy peligrosas en el estacionamiento de esa zona, o bien el tanque sufre un sobrecalentamiento y explota, lo que afecta también a los tanques circundantes que contienen combustible o sustancias químicas", explicó el jefe de bomberos.

"Entendemos que esto da miedo", dijo la alcaldesa de Garden Grove, Stephanie Klopfenstein, en la conferencia de prensa. "Pero las órdenes de evacuación están vigentes por su seguridad".

El jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra, indicó que varios miles se negaron a abandonar sus hogares.

Covey dijo que los equipos han creado barreras de contención con sacos de arena en caso de que se produzca un derrame químico del tanque, para evitar que el producto químico llegue a los desagües pluviales, a los arroyos o al océano cercano.

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Dijo que el químico es altamente volátil, tóxico e inflamable.

"Estamos organizando estas evacuaciones en preparación para estas dos opciones: que falle o que explote", dijo Covey anteriormente en un video de actualización publicado en las redes sociales. "Por favor, sigan nuestras solicitudes y órdenes de evacuación".

Inicialmente, los equipos tuvieron éxito y pudieron neutralizar uno de los dos tanques dañados, pero Covey dijo que el viernes por la mañana determinaron que el tanque restante se encontraba "en la crisis más grave".

Las imágenes aéreas captadas por canales de televisión locales mostraban chorros de agua dirigiéndose hacia el tanque, que tiene una capacidad de 34,000 galones.

Desde una estructura situada alrededor del tanque salían chorros más pequeños, con el fin de enfriar su contenido y reducir el riesgo de explosión.

Las autoridades informaron que no se han reportado heridos ni fallecidos.

La Agencia de Protección Ambiental afirma que el metacrilato de metilo es irritante para la piel, los ojos y las membranas mucosas en los seres humanos.

"Se han reportado efectos respiratorios en seres humanos tras exposiciones agudas (a corto plazo) y crónicas (a largo plazo) por inhalación", señala una hoja informativa en el sitio web de la agencia.