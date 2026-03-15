Noticias Irán advierte que si otros países intervienen la guerra se extenderá El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que la guerra acabará cuando tengan certeza de que no se repetirá y de que pagarán las reparaciones.

Video Confirman muerte de seis soldados estadounidenses por accidente aéreo en Irak

Este domingo 15 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, advirtió a otros países que si intervenían en la guerra en Oriente Medio, la situación iba a escalar.

A través del medio Al-Araby Al-Jadeed, Araqchi dijo que la guerra acabará cuando tengan certeza de que no se repetirá y de que pagarán las reparaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que tienen muchas pruebas en las que señala que las bases de Estados Unidos de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país.

"Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos", añadió.

¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos?

El presidente Donald Trump comentó que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que aun así seguirán con su ofensiva.

También dijo que las condiciones todavía no eran lo “suficientemente buenas” y que podrían bombardear el principal centro de exportación de crudo de Irán.

El mandatario estadounidense informó que aumentarán los ataques al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y que se pueda volver a pasar.

Video ¿Qué pasó hoy en EEUU y Medio Oriente por la guerra con Irán? Recuento del conflicto este viernes 13 de marzo de 2026

Estrecho de Ormuz

Por otro lado, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo que haría una declaración para mantener cerrado Ormuz.

Cabe destacar que el nuevo líder supremo de Irán no ha hecho aparición tras el conflicto. De acuerdo con algunas fuentes, él pudo resultar herido el primer día que estalló el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por parte del presidente Donald Trump, señaló que no sabe si está vivo y que puede ser que él no esté liderando Irán.

Video Cuba confirma diálogo con funcionarios de EEUU: Así reaccionan cubanos, analistas y políticos

Atacan isla de Jark

El viernes 13 de marzo, Estados Unidos atacó la isla de Jark, en la cual fluyen casi todas las exportaciones de petróleo de Irán. Sin embargo, las terminales de exportación de crudo resultaron intactas, pero los ataques sí acabaron con los militares.