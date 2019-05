Los secretos de las mucamas de Trump

Punto de quiebre

Trump y las moscas

Fue contratada en marzo de 2010. Dice que como a muchos hispanos que trabajaban en el club le dijeron que no tenía que preocuparse por los documentos migratorios. Todo lo que debía hacer era entregar un sobre con cuatro fotos a los administradores del club que se encargaron de llenar los formularios de empleo, agregó. Eso era algo que de todas maneras no se hubiera sentido capaz de hacer porque no hablaba inglés.

Los cuellos manchados

“Él se molestaba mucho y decía que si no podían lavar bien las camisas de él, pero ya no era de lavar, es que no había manera de hacer otra cosa”, explicó Díaz, quien llegó a ser supervisora de mucamas del club, pero sin título por su estatus de indocumentada.

Tic Tac y propinas

“Amable y accesible’’

“‘¿What’s your name?’, me dice, ‘Victoria, le digo’. ‘Oh Victoria, good, good, dice y me pregunta que de qué país. Pero yo no le entendía esa palabra, me dice ‘¿dónde, de México?’ .‘No, no, no, Guatemala le digo’ yo así en español. ‘Oh, ok good’, dice, ‘estas ladys, mucho trabajo’, y sacó 50 dólares y me los dio’’.