La educación de tus hijos se beneficia cuando cuentas a toda tu familia en el censo

Durante la década que recién comienza, la educación de los niños y jóvenes del país sentirá el peso de tu decisión de llenar o no el censo. De tu participación y el conteo de toda tu familia dependerá la asignación anual de miles de millones de dólares de ayuda federal, que serán destinados a las escuelas y programas educativos en cada estado.

Por eso, es necesario incluir en el formulario a todos los niños de las familias, sin importar si nacieron o no en el país, si tienen o no documentos. Si no son contados, será más difícil para los estados cubrir las necesidades de las comunidades en las que vivan, por ejemplo, las que tienen que ver con las escuelas a las que asisten, lo cual afectará negativamente a los estudiantes.