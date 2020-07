Así trabajan los activistas para aumentar la participación en el censo en tiempos de distanciamiento físico

“Ese miedo no solo lo tienen los que viven sin documentos, también quienes gozan de algún servicio del gobierno. Por ejemplo, es muy común que las personas que tienen una vivienda de las que asignan a la población de bajos recursos en su aplicación hayan dicho que allí solo viven tres personas, pero siempre viven más. Tienen miedo de poner en el cuestionario del censo que son más y que puedan perder ese beneficio”, explica la activista. Pero la desconfianza no es la única barrera.

El reto de informar sin internet

Mientras muchos activistas han podido apoyarse en herramientas digitales, no a todos les funciona esta modalidad, y el trabajo que hace Martha Sánchez lo evidencia. Su recurso más valioso son las llamadas telefónicas. Cuando inició la cuarentena hacía unas mil cada semana para invitar a la gente de su base de datos a llenar el censo. Hoy, no sabe cuántas ha hecho.

Muchos hogares de la región, además, tampoco recibieron el cuestionario impreso y para que no se quedaran esperando “porque, posiblemente, no les va a llegar”, la activista social y su equipo pusieron en marcha una estrategia para promover llenar el censo vía telefónica. Contactaron a líderes de las comunidades rurales quienes, a su vez, llamaron a 10 o 20 de sus conocidos, y todos llevaron un mismo mensaje: ‘Llame por teléfono y hágase contar’.

Jóvenes y difíciles de contar

Otra de las limitaciones que están enfrentando Hernández y su equipo es que los jóvenes están estresados porque ellos o sus familiares han perdido el trabajo debido a la pandemia y no tienen dinero para la renta o para gastos. En consecuencia, muchos no se han enterado de que se está haciendo el censo y, los que sí lo saben, no lo han llenado porque no lo ven como prioridad.