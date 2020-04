Estas son las razones por las que es importante que los niños se cuenten en el censo

Casi un millón de niños menores de 5 años no se contaron en el censo de 2010. Tuvieron un subconteo y una tasa de omisión más alta que cualquier otro grupo de edad, lo que significó menos fondos federales para beneficios que esta población necesita. Si el bajo conteo de niños se repite en el Censo 2020, algunos programas de asistencia y el acceso a servicios estarían en riesgo.

“Cada año se distribuyen 6.3 mil millones de dólares para los estados y localidades en función del tamaño de la población menor de 5 años que determina el censo”, explica a Univision Noticias Annastacia Belladonna-Carrera, directora ejecutiva de Common Cause Minnesota. “Cada estado toma su parte del dinero y decide en qué invertir, qué programas financiará y qué servicios continuarán. Debemos ser contados para que podamos ser incluidos en estas decisiones”, agrega.

La reducción del financiamiento federal para programas estatales que sirven a familias de bajos ingresos es, de hecho, la consecuencia más importante del bajo conteo de niños. Según el Fondo Educativo NALEO hay cuatro programas de asistencia que pueden verse afectados: el Head Start, que brinda servicios integrales de educación, salud y nutrición; el Programa Suplementario Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, en inglés); la subvención Child Care and Development Block Grant y los servicios de salud maternoinfantil Child Health Services Block Grant.

“Nuestros hijos dependen de nosotros para prosperar. Algo tan sencillo como no tener acceso al transporte público para llevarlos a la escuela es impactado por el censo”, explica la representante de Common Cause, quien es enfática al decir que es vital contar a los niños y también a los bebés.

Pero no solo el presupuesto de programas como WIC depende de las estadísticas del censo, afirma la vocera, las compañías privadas interesadas en construir guarderías también las utilizan. “Ellos no abrirán estos centros en lugares donde los datos del censo no indiquen que hay suficientes familias, que les traerían ganancias cuando sus hijos asistan a esos nuevos locales”.