Qué consecuencias tiene no incluir a los niños en el censo

"Mientras más personas sean contadas en el censo, más dinero viene a nuestras comunidades", explicó a Univision Noticias Cristina Camacho, representante de la organización NALEO , del Valle Central de California. "Si el censo cuenta 500 niños en una ciudad, manda recursos para servir esos 500 niños. Pero, ¿qué tal si hay 1,000 niños o 2,000 niños que no se contaron en el censo?, no llegan suficientes recursos para servirlos, para servir a esa comunidad", agrega.



Elizabeth Jonasson del Fresno Unified School District, le dijo a Univision Noticias que cuando un bebé no es contado, "el primer día del año escolar llegan más niños de los que se esperaban, no hay suficientes maestros, no hay suficientes libros y no hay suficientes instalaciones. El gobierno no supo que ese niño existía y no destinó los recursos para él. Entonces ahora tiene que dividir el dinero entre más niños".