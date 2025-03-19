¡Únete a la 12ª Edición de TeletonUSA este 22 de marzo!

El próximo sábado 22 de marzo, no te puedes perder la 12ª edición de TeletonUSA, un evento inspirador que se transmite EN VIVO para recaudar fondos vitales destinados al Children's Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT). Bajo el lema ¡Contigo todo es posible!, este evento promete 17 emocionantes horas de entretenimiento en vivo con presentaciones musicales inolvidables, apariciones de grandes estrellas y mucho más. ¡Es la oportunidad perfecta para apoyar a una causa tan importante mientras disfrutas de un espectáculo único!

El evento

Desde las 10 a.m. hasta las 3 a.m. ET, TeletonUSA será transmitido en vivo por Univision, con transmisiones simultáneas en Galavisión y ViX a través de Estados Unidos y América Latina. Durante la transmisión, podrás disfrutar de actuaciones en vivo de artistas reconocidos como El Dasa, Luis Figueroa, Camila Fernández, Piso 21, Menudo, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Ana Bárbara, Erick Brian, HA-Ash, Venesti, y DND. ¡Un elenco impresionante que hará de esta edición una fiesta inolvidable!

Nuestros anfitriones y colaboradores

La conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, Raúl González y Borja Voces desde los estudios de Univision en Miami, acompañados por las queridas figuras del entretenimiento Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Chiqui Delgado, Karina Banda y Francisca. Además, Tanya Charry, Luis Sandoval y Chiquibaby estarán reportando en vivo desde Los Ángeles. Grandes invitados especiales como Galilea Montijo, Fernando "Chobi" Landeros, Lucero y El Dasa también serán parte de la celebración.

Segmentos de Entretenimiento

Amor con Humor – Quien Manda Aquí (Madrina vs. Padrinos) (3 p.m. ET): Una competencia llena de risas y diversión con caras conocidas enfrentándose en un divertido duelo.

(3 p.m. ET): Una competencia llena de risas y diversión con caras conocidas enfrentándose en un divertido duelo. El Que No Canta, Encanta (Batalla de Autotune) (7 p.m. ET): Seis participantes pondrán a prueba sus habilidades vocales en una batalla de autotune que promete muchas sorpresas.

(7 p.m. ET): Seis participantes pondrán a prueba sus habilidades vocales en una batalla de autotune que promete muchas sorpresas. Programas especiales: Durante el evento, también podrás disfrutar de episodios temáticos de ¿Quién es la Máscara? y La Rosa de Guadalupe, que le darán un toque único a esta transmisión tan especial.

¿Cómo puedes ayudar?

Es fácil ser parte de esta noble causa. Las donaciones pueden realizarse de diversas maneras:

Llamando al 1-800-430-9999 .

. Donando en línea en teletonusa.org

Enviando un cheque a las oficinas de TeletonUSA: