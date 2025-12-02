Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Nueva York en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: fecha por anunciarse

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: fecha por anunciarse

o Fechas de votación temprana durante las primarias: fecha por anunciarse

o Día de las primarias: 23 de junio de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 25 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 24 de octubre de 2026 – 2 de noviembre de 2026

o Día de elecciones en noviembre: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

En el estado de Nueva York, puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona.

Registro en línea

Para registrarte en línea, debes ingresar al portal oficial de registro de votantes de Nueva York.

Necesitarás tu NY.gov ID para iniciar sesión. Si aún no tienes una cuenta, deberás crear una para completar el proceso.

En este portal también puedes actualizar tu información, como tu nombre, dirección o afiliación política.

Registro por correo

Si prefieres hacerlo por correo, puedes descargar e imprimir el formulario de registro de votantes.

Debes completarlo a mano y firmarlo de forma manuscrita (no se aceptan firmas electrónicas o generadas por computadora).

Luego, puedes enviarlo por correo a tu Junta Electoral local, o entregarlo en persona si lo prefieres.

Registro en persona

También puedes registrarte en:

Cualquier agencia estatal autorizada para el registro de votantes,

La oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) , o

, o La plataforma en línea del DMV, si ya tienen tu información de identidad verificada.

¿Cómo se puede votar por correo?

Para votar por correo en Nueva York, debes solicitar tu boleta a través del portal de solicitud de voto por correo / voto temprano.

Si tienes alguna discapacidad que te impida leer o escribir de manera efectiva en tu boleta, puedes solicitar una boleta con accesibilidad especial.

También puedes acudir directamente a la Junta Electoral de tu condado para pedirla en persona, o imprimir el formulario, llenarlo a mano y entregarlo en la oficina de la Junta Electoral.

Después de recibir tu boleta

Una vez que recibas tu boleta:

Complétala siguiendo las instrucciones. Colócala dentro del sobre de seguridad, el cual debe incluir:

Tu firma,

La fecha,

Y debe estar correctamente sellado.

Este sobre de seguridad ya viene prepagado, incluye la dirección de retorno de la Junta Electoral de tu condado y tiene el logotipo “Official Election Mail” (Correo de Elecciones Oficial).

No requiere sello adicional.

Cómo entregar tu boleta

Puedes devolverla:

Por correo (ya viene con franqueo prepagado),

En persona en la Junta Electoral de tu condado.

En un centro de votación el día de las elecciones.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

En Nueva York no se requiere identificación para votar, a menos que seas un votante por primera vez que se registró por correo y no proporcionó identificación durante el registro. También deberás mostrar identificación si planeas registrarte y votar el mismo día.

Estas son las formas válidas de identificación: