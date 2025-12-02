Guía completa para votar en las elecciones de medio término en California en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

PUBLICIDAD

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 18 de mayo de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: todas se envían automáticamente por correo a los votantes.

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 23 de mayo de 2026 -

o Día de las primarias: 2 de junio de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 19 de octubre de 2026

o Día de elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

Existen varias maneras de registrarse para votar: puedes hacerlo en línea, por correo o de forma presencial.

Para registrarte en línea, necesitarás:

· Tu número de licencia de conducir de California o número de tarjeta de identificación de California.

· Los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social.

· Tu fecha de nacimiento.

Tu información será proporcionada al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV).

Si no tienes una licencia de conducir de California o una tarjeta de identificación de California, aún puedes usar este formulario para solicitar registrarte para votar. Sin embargo, deberás completar pasos adicionales para finalizar tu registro de votante.

Puedes registrarte por primera vez o actualizar tu registro con el Formulario Nacional de Registro de Votantes por Correo. Tendrás que descargar e imprimir el formulario de registro para llenarlo en papel. Una vez que lo completes, deberás firmarlo y enviarlo por correo a tu estado o territorio.

PUBLICIDAD

Por ultimo, el estado de California también te permite registrarte en persona.

Los formularios de registro en papel están disponibles en la Oficina del Registro de Votantes, las oficinas de correos, bibliotecas públicas, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y otras oficinas gubernamentales.

Una vez completado y firmado, el formulario debe entregarse en persona o por correo. No se aceptan envíos por fax ni correo electrónico.

¿Cómo se puede votar por correo?

Cualquier votante registrado puede votar usando una boleta de voto por correo en lugar de ir a las urnas el día de las elecciones. Después de haber votado, inserte su boleta en el sobre provisto, asegurándose de completar toda la información requerida en el sobre.

Estas son las diferentes formas en las que puedes devolver tu boleta:

1. Enviarlo por correo al funcionario electoral de su condado;

o Las papeletas de votación por correo que se envíen por correo deben tener matasellos del día de la elección o anterior y deben ser recibidas por la oficina electoral de tu condado a más tardar 7 días después del día de la elección.

2. Devolverlo en persona a cualquier lugar de votación dentro del estado o la oficina del funcionario electoral de su condado; Estas deben entregarse personalmente a más tardar al cierre de las urnas a las 8:00 p.m. del día de las elecciones.

3. Autorizar a alguien a devolver la boleta en tu nombre.

o Cualquier persona puede devolver tu boleta, siempre y cuando no pague por la boleta electoral. Es decir, para que su boleta sea contada, debes llenar la sección de autorización que se encuentra en el exterior del sobre de tu boleta electoral.

PUBLICIDAD

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

En la mayoría de los casos, los votantes en California no necesitan mostrar identificación antes de emitir su voto.

Existen situaciones en las que un votante podría ser solicitado a presentar algún tipo de documento, como cuando es la primera vez que vota después de haberse registrado por correo y no incluyó ciertos datos de verificación en su formulario. En esos casos, se recomienda llevar una identificación válida o un documento oficial que confirme su nombre.

Entre los documentos que suelen aceptarse se encuentran identificaciones con fotografía, pasaportes, licencias de conducir, credenciales estudiantiles o incluso correspondencia oficial recibida de una agencia gubernamental. Es recomendable portar algún documento de identificación en caso de que sea requerido.