Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Pensilvania 2026

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 4 de mayo de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 12 de mayo de 2026

o Día de las primarias: 19 de mayo de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 29 de octubre de 2026

o Día de elecciones en noviembre: 3 de noviembre de 2023

¿Cómo se puede registrar para votar?

En el estado de Pensilvania, puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona. La forma más rápida y conveniente es hacerlo en línea.

Si realizas tu registro en línea, deberás ingresar al portal oficial de registro del estado de Pensilvania, preferiblemente al menos 15 días antes del día de las elecciones. Este mismo plazo aplica si deseas actualizar tu nombre o dirección.

Si eliges registrarte por correo, tu formulario de registro debe haber sido recibido (no solo enviado) 15 días antes de las elecciones. Para ello, debes descargar el formulario oficial del estado, imprimirlo, completarlo y enviarlo a la oficina electoral correspondiente.

Por último, si prefieres hacerlo en persona, puedes acudir a una oficina del DMV (vehículos motorizados), a tu oficina electoral local, o a determinadas oficinas gubernamentales de asistencia pública que ofrecen el servicio de registro de votantes.

¿Cómo se puede votar por correo?

En el estado de Pensilvania, puedes solicitar una boleta de voto por correo o una boleta de voto ausente. En la mayoría de los casos, solo el votante puede devolver su propia boleta, salvo excepciones específicas para personas con discapacidad.

Cómo registrarte para solicitar tu boleta

· En línea, utilizando tu licencia de conducir de Pensilvania, tu identificación estatal con fotografía o los últimos cuatro dígitos de tu Seguro Social.

· Si proporcionas un correo electrónico, podrás recibir actualizaciones y verificar el estatus de tu boleta.

Boleta por correo o boleta de voto ausente

También puedes descargar e imprimir la aplicación para solicitar una boleta por correo puedes pedir:

· Una boleta por correo.

· Una boleta de voto ausente, si no puedes presentarte el día de las elecciones debido a discapacidad, trabajo, viaje u otra razón permitida.

Cómo solicitar la boleta

Tienes varias opciones:

1. Enviar tu solicitud por correo, la cual debe ser recibida al menos una semana antes del día de las elecciones.

2. Solicitarla en persona en la oficina electoral de tu condado.

3. Enviar tu solicitud por correo electrónico al Departamento de Estado, cuando corresponda.

Entregar tu boleta

Tienes dos opciones principales:

1. Enviarla por correo, asegurándote de hacerlo con suficiente anticipación.

2. Entregarla en persona en la oficina electoral del condado.

Incluso puedes ir en persona el mismo día de las elecciones, solicitar tu boleta, llenarla y entregarla allí mismo durante la visita.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

Si un votante está votando por primera vez en un distrito electoral, debe mostrar una prueba de identificación, ya sea con foto o sin foto.

Los votantes que regresan no necesitan mostrar identificación, a menos que esté indicado en el libro de registro de votantes ( poll book).

Formas de identificación con foto aceptadas:

Licencia de conducir de Pensilvania o tarjeta de identificación de PennDOT

Identificación emitida por cualquier agencia del Estado ( Commonwealth )

) Identificación emitida por el Gobierno de los Estados Unidos

Pasaporte de EE. UU.

Identificación de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Identificación estudiantil

Identificación de empleado

Formas de identificación sin foto aceptadas

(Deben incluir el nombre y la dirección del votante)