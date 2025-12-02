Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Florida 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de julio de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 6 de agosto de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 8 de agosto de 2026 – 15 de agosto 2026

o Día de las primarias: 18 de agosto de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 24 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026

o Día de elecciones en noviembre: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

Para registrarte para votar en Florida, puedes hacerlo en línea a través del sistema oficial de registro de votantes del estado.

También puedes registrarte en persona en cualquier oficina del recaudador de impuestos (Tax Collector) que emita licencias de conducir o tarjetas de identificación del estado de Florida, así como en diversas agencias designadas para el registro de votantes.

Si prefieres hacerlo por correo o en persona, puedes descargar e imprimir el formulario de registro y enviarlo o entregarlo directamente a la Oficina del Supervisor de Elecciones de tu condado.

Los formularios en papel también están disponibles en cualquier oficina del Supervisor de Elecciones del condado, bibliotecas locales, y cualquier entidad autorizada por la Comisión de Preservación de Pesca y Vida Silvestre en Florida para emitir permisos de pesca, caza o trampas.

¿Cómo se puede votar por correo?

Para solicitar tu boleta de voto por correo en Florida, puedes hacerlo en línea, por correo o en persona.

Para solicitarla en línea debes realizar la solicitud directamente en la página web de la Oficina del Supervisor de Elecciones de tu condado. Allí encontrarás las instrucciones específicas, el enlace al formulario en línea, la dirección de correo electrónico para enviar una solicitud firmada o la dirección física de la oficina.

Para solicitar la boleta deberás proporcionar:

· Nombre completo del votante

· Fecha de Nacimiento

· Dirección del votante (Si la dirección es diferente a la que aparece en los registros, se requiere una solicitud por escrito firmada. Hay excepciones para votantes militares ausentes o votantes en el extranjero.)

· Número de licencia de conducir de Florida, tarjeta de identificación de Florida o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social (debe coincidir con el dato que el supervisor pueda verificar en sus registros)

· Firma del votante (si la solicitud se hace por escrito)

El Servicio Postal (USPS) recomienda devolver tu boleta al menos una semana antes del día de las elecciones para asegurar que llegue a tiempo. En Florida, puedes devolver tu boleta de varias maneras:

· Entregarla en persona en los puntos de votación autorizados.

· Depositarla en los buzones oficiales para boletas de tu condado.

· Enviarla por correo postal a través del USPS.

· Enviarla mediante servicios de mensajería privados (como FedEx, UPS o DHL), siempre y cuando llegue antes de la fecha límite.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

Para votar en persona debes llevar una identificación con fotografía. Las siguientes formas de identificación son aceptadas en el estado de Florida:

· Licencia de conducir de Florida

· Tarjeta de identificación de Florida emitida por el Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados

· Pasaporte de los Estados Unidos

· Tarjeta de débito o crédito con foto

· Identificación militar

· Identificación de estudiante

· Identificación de un centro de retiro

· Identificación de una asociación vecinal

· Identificación de asistencia pública

· Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.

· Permiso de porte oculto emitido por el estado de Florida

· Tarjeta de identificación de empleado emitida por cualquier entidad del gobierno federal, estatal, del condado o municipal