Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Nueva Jersey en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 12 de mayo de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias:

· Si la solicitas por correo: martes 26 de mayo de 2026

· Si la solicitas en persona en el centro de votación: lunes 1 de junio de 2026 a las 3:00 p.m

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 23 de mayo de 2026 – 31 de mayo de 2026

o Día de las primarias: 2 de junio de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 13 de octubre de 2023

o Fechas de votación temprana en noviembre: 25 de octubre de 2026 – 1 de noviembre de 2026

o Día de elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

Nueva Jersey ofrece el registro de votantes en línea, y este es el método más rápido y conveniente. Para hacerlo necesitarás una de estas dos opciones:

1. Una licencia de conducir vigente o una tarjeta de identificación (ID) para no conductores emitida por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC).

2. Tu número de Seguro Social.

También puedes usar este sistema para actualizar tu nombre o dirección.

Si prefieres hacerlo por correo, puedes:

- Descargar el formulario de registro de votantes de Nueva Jersey.

- Imprimirlo.

- Llenarlo a mano.

- Enviarlo o entregarlo en la oficina electoral de tu condado.

En el estado de Nueva Jersey, debes registrarte al menos 21 días antes del día de las elecciones.Si no cumples con esta fecha límite, no podrás registrarte para votar en esa elección.

¿Cómo se puede votar por correo?

El estado de Nueva Jersey ha facilitado mucho el proceso para votar por correo. Con una sola solicitud, puedes optar por recibir automáticamente tus boletas por correo en futuras elecciones, sin necesidad de volver a aplicar cada vez.

Para hacerlo, debes completar la solicitud de voto por correo de tu condado, imprimirla y llenarla a mano. Luego, deberás enviarla a la oficina de tu County Clerk (Secretario del Condado) para que procesen tu solicitud.

Fechas importantes

No podrás hacer esta solicitud por correo dentro de los 7 días previos a la elección .

dentro de los . Si se te pasa esa fecha, deberás ir en persona a la oficina del Secretario del Condado un día antes del día de la elección, antes de las 3:00 p.m., para solicitar tu boleta.

Cómo devolver tu boleta

Tienes varias opciones:

Entregarla o depositarla en un buzón oficial de boletas autorizado hasta las 8:00 p.m. del día de la elección.

Enviarla por correo a la Junta Electoral del Condado con matasellos del día de la elección, siempre que sea recibida dentro de los 6 días posteriores.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

Para votar en persona debes llevar contigo tu licencia de conducir de Nueva Jersey o el número de tu identificación para no conductores en tu formulario de registro de votante.

También puedes llevar estos tipos de identificación aceptadas: