Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Georgia en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de abril de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 8 de mayo de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 27 de abril de 2026 – 15 de mayo de 2026

o Día de las primarias: 19 de mayo de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 13 de octubre de 2026 – 30 de octubre 2026

o Día de elecciones en noviembre: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se puede registrar para votar?

El estado de Georgia ofrece registro en línea. Esta suele ser la manera más rápida de inscribirte para votar o actualizar tu registro, incluyendo cambiar tu nombre o dirección.

Para registrarte en línea debes contar con:

• Una licencia de conducir válida del estado de Georgia con tu firma registrada en el Departamento de Servicios para Conductores (DDS).

• Una tarjeta de identificación emitida por el DDS que también tenga tu firma registrada en sus archivos.

También puedes registrarte por correo. Para hacerlo, deberás imprimir le formulario de registro, completarlo y enviarlo a la oficina electoral de tu territorio.

Si prefieres hacerlo en persona, también puedes registrarte en la oficina electoral local, en la oficina estatal de vehículos motorizados ( DMV)o en muchas oficinas gubernamentales de asistencia pública.

¿Cómo se puede votar por correo?

Para votar por correo, primero debes asegurarte de estar registrado para votar y contar con una forma de identificación, como tu licencia de conducir o tu tarjeta de identificación de votante. Puedes solicitar tu boleta en línea, por correo o en persona, llenando la aplicación para voto ausente.

Plazos importantes:

Tienes la opción de pedir tu boleta entre 78 y 11 días antes del día de las elecciones, lo cual te da suficiente tiempo para ejercer tu voto sin contratiempos.

Sobre elecciones primarias:

En las elecciones primarias, deberás solicitar una boleta del partido de tu preferencia. En las elecciones generales, esto no es necesario.

Cómo solicitar tu boleta en línea

1. Completa la solicitud en el portal de voto ausente.

2. Deberás proporcionar información para verificar tu identidad.

3. Imprime la aplicación, fírmala a mano.

4. Escanea la solicitud firmada y súbela nuevamente al portal.

Si prefieres enviarla por correo o correo electrónico

Correo electrónico:

Puedes enviar tu aplicación firmada junto con una forma aceptable de identificación al correo electrónico proporcionado por la Oficina Electoral Oficial de tu condado, adjuntando ambos documentos.

Correo tradicional o en persona:

Imprime, firma y envía tu solicitud en un sobre con estampilla, junto con una copia de tu identificación.Recuerda dejar suficiente tiempo para que el servicio postal entregue tus documentos antes del límite.

También tienes la opción de llevar el sobre directamente a las oficinas del Oficina Electoral Oficialy presentar tu identificación aceptada en persona.

Una vez que recibas tu boleta, puedes:

- Enviarla por correo.

- Entregarla en persona en la Oficina Electoral official de tu

- Depositarla en un buzón designado de entrega de boletas

Cada condado cuenta con al menos un buzón oficial electoral disponible para que los votantes depositen sus boletas completadas.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

Para votar en persona debes llevar una identificación con foto válida.

Los residentes de Georgia deben presentar una identificación oficial al momento de votar. Las formas aceptadas de identificación incluyen:

· Licencia de conducir.

· Pasaporte de los Estados Unidos.