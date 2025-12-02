Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Virginia en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 21 de abril de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 6 de mayo de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 29 de abril de 2026 - 9 de mayo de 2026

o Día de las primarias: 12 de mayo de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 13 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 21 de octubre de 2026 - 31 de octubre de 2026

o Día de elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se puede registrar para votar?

Puedes registrarte para votar de las siguientes maneras:

Registro en línea

Puedes registrarte en línea completando el Formulario Nacional de Registro de Votantes.

Registro en persona o con formulario en papel

También puedes registrarte en la oficina local de registro de votantes, o descargar el formulario en formato PDF, llenarlo a mano y entregarlo en cualquiera de los siguientes lugares:

· Oficinas estatales o locales al solicitar o renovar beneficios como: TANF, SNAP, WIC, o Servicios de Rehabilitación

· Oficinas gubernamentales que brindan servicios a personas con discapacidades

· Oficinas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas

· Bibliotecas públicas

· Oficina del Departamento de Elecciones de Virginia

· Oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)

· Campañas comunitarias de registro de votantes

También puedes realizar el registro en persona en cualquiera de estas oficinas.

¿Cómo se puede votar por correo?

En el estado de Virginia, puedes registrarte y solicitar tu boleta en línea, por correo o por correo electrónico, según tu preferencia.

La forma más rápida y recomendada es hacerlo a través de la página oficial del Departamento de Elecciones de Virginia, siguiendo la guía paso a paso que te llevará por todo el proceso.

Para hacerlo en línea, necesitarás tener a mano:

Tu licencia de conducir emitida por el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados)

emitida por el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) Tu número de Seguro Social

Tu dirección

Un correo electrónico o número de teléfono de contacto

Si prefieres hacerlo en persona, deberás descargar la solicitud, completarla y enviarla a la oficina de elecciones correspondiente, o verificar el correo electrónico correcto según tu ciudad o condado para enviar el formulario.

Después de recibir tu boleta

Una vez que recibas tu boleta, deberás:

- Llenarla correctamente

- Colocarla en el sobre proporcionado

- Sellarlo correctamente

Puedes devolver tu boleta de las siguientes maneras:

Por correo postal, utilizando el franqueo prepagado (sin costo adicional).

A través de servicios postales comerciales, teniendo en cuenta que en este caso debes cubrir el costo.

En persona en un centro de votación.

Depositándola en los buzones oficiales que están disponibles 24/7 en las oficinas electorales de tu condado.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

Estas son las formas aceptadas de identificación para votar en persona en Virginia.

Puedes presentar cualquiera de las siguientes identificaciones:

Identificaciones con fotografía:

Licencia de conducer emitida por el Departamente de Vehículos Motorizados.

Identificación militar de los Estados Unidos.

Identificación de estudiante vigente emitida por una escuela secundaria pública o privada, o por una institución de educación superior ubicada en Virginia.

(Se acepta en formato electrónico solo si es un método oficial adoptado por la institución).

Identificación de estudiante con fotografía emitida por una institución de educación superior pública o privada en los Estados Unidos.

(Se acepta en formato electrónico solo si es un método oficial adoptado por la institución).

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte vigentes.

Tarjeta de identificación emitida por el gobierno federal, el estado de Virginia o un gobierno local.

Tarjeta de identificación de votante emitida por el Departamento de Elecciones.

Documentos de confirmación de registro de votante.

Identificación tribal o comprobante de membresía tribal.

(Válida solo si es emitida por una de las 11 tribus reconocidas oficialmente por Virginia).

Identificación de residente de un hogar de ancianos, si fue emitida por una entidad gubernamental.

Identificaciones sin fotografía (con nombre y dirección del votante)

Puedes presentar cualquiera de los siguientes documentos:

Factura actual de servicios públicos (luz, agua, gas, etc.).

Estado de cuenta bancario.

Cheque gubernamental.

Talón de pago (paycheck).

(Estos documentos no pueden tener más de 12 meses de antigüedad y pueden presentarse en formato físico o electrónico).

Cualquier otro documento oficial del gobierno que contenga tu nombre y dirección.