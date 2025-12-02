Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Arizona en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 6 de julio de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 25 de julio de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 8 de julio de 2026 – 31 de julio de 2026

o Día de las primarias: 4 de agosto de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 7 de octubre – 30 de octubre 2026

o Día de elecciones en noviembre: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

Arizona permite registrarse en línea completando el formulario de registro de votantes . También puedes actualizar tu nombre o dirección. Usualmente, esta es la forma más rápida de registrarte.

También puedes registrarte por correo, pero debes hacerlo al menos 29 días antes del día de las elecciones. Para seguir este proceso:

1. Descarga e imprime el formulario de registro del estado de Arizona.

2. Complétalo a mano.

3. Envíalo por correo a la oficina electoral estatal.

Si prefieres registrarte en persona, puedes hacerlo en:

· La oficina electoral local de tu condado.

· La oficina estatal de vehículos motorizados ( DMV).

· Varias oficinas gubernamentales de asistencia pública.

En el estado de Arizona, no está permitido enviar la solicitud por correo electrónico.

¿Cómo se puede votar por correo?

Para solicitar tu boleta por correo, primero debes hacer una solicitud de boleta anticipada. Esta solicitud debe hacerse hasta 11 días antes del día de las elecciones, aunque es muy recomendable hacerlo lo antes posible.

El USPS recomienda enviar cualquier solicitud o documento relacionado con el voto por correo al menos 15 días antes de las elecciones, y preferiblemente aún más temprano.

Una vez que recibas tu boleta, puedes devolverla:

· En cualquier centro de votación de tu condado.

· En los buzones electorales designados para entregar boletas.

· Por correo, siempre y cuando la envíes con suficiente anticipación.

Si no puedes enviarla por correo 7 días antes de las elecciones, es preferible entregarla en persona en un centro de votación para asegurar que llegue a tiempo.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

Para votar en persona primero debes asegurarte de estar registrado y contar con una de las siguientes formas de identificación:

· Licencia de conducir de Arizona

· Tarjeta de identificación del estado de Arizona

· Identificación tribal

· Identificación military

· Identificación con foto emitida por el gobierno de EE. UU., de Arizona o por un gobierno local