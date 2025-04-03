Planifica tu futuro con Univision Foundation y BigFuture®

Tomar decisiones sobre qué hacer después de la escuela secundaria puede ser emocionante, pero también desafiante. Por eso, Univision Foundation y BigFuture® han unido fuerzas para ayudarte a encontrar el mejor camino para tu futuro.

PUBLICIDAD

Si estás buscando oportunidades para continuar tu educación y quieres conocer más sobre becas de hasta $40,000, no te puedes perder este evento especial en español el próximo 9 de abril.

Durante esta sesión virtual, expertos responderán tus preguntas y las de tu familia sobre la planificación universitaria y profesional, brindándote herramientas para prepararte para lo que viene, a tu manera.

Detalles del eventoFecha: 9 de abril

Hora: 7:30 PM ET | 6:30 PM CT | 4:30 PM PT

Modalidad: Evento virtual

Moderadora del eventoCarolina Peguero – Co-presentadora de Noticias Univision 24/7 en ViX, con más de 10 años de experiencia en la industria televisiva y de noticias.

Regístrate gratisNo pierdas la oportunidad de obtener información valiosa para tu futuro. Regístrate ahora en:

bigfuture.org/univision