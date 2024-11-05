Horarios de Votación en Estados Clave para el Día de las Elecciones
Hoy 5 de noviembre, los votantes tendrán la oportunidad de participar en las elecciones generales de 2024. Es fundamental conocer los horarios de votación de cada estado para asegurarse de que tu voto sea contado. A continuación, te presentamos los horarios de algunos estados clave en el país:
· Florida: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
· Arizona: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
· California: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
· Carolina del Norte: 6:30 a.m. a 7:30 p.m.
· Georgia: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, en algunas áreas, como Atlanta, podrían existir centros con horarios extendidos.
· Illinois: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
· Maryland: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
· Nevada: 7:00 a.m. a 7:00 p.m
· New Jersey: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
· New York: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
· Pensilvania: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
· Texas: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, en algunas áreas podrían existir centros con horarios extendidos.
· Virginia: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
· Washington: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Recomendaciones para Votantes
Aquí te ofrecemos algunos consejos para que tengas en cuenta y tu experiencia de votación sea más fluida:
- Verifica tu registro y lugar de votación: Asegúrate de que estás registrado correctamente y confirma la dirección de tu centro de votación.
- Llega temprano: Para evitar filas largas o cualquier imprevisto, considera ir a votar temprano. Esto también te dará tiempo adicional en caso de que necesites ayuda o encuentres alguna dificultad en el proceso.
- Lleva una identificación válida: Es obligatorio presentar una identificación para votar. Verifica los requisitos específicos de tu estado y lleva una identificación válida contigo.