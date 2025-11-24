Horario de Season of Giving 2025: Una campaña de Univision Contigo
Este año, Univision Contigo llevará su campaña Season of Giving a diferentes ciudades del país, y en cada una la comunidad recibirá algo especial.
La ayuda variará según el lugar: en algunas ciudades se entregarán alimentos, en otras juguetes, ropa de invierno o tarjetas de regalo. Cada mercado tendrá su propia forma de compartir y celebrar, siempre con el mismo propósito: apoyar a quienes más lo necesitan durante esta temporada.
Aquí tienes una lista con todas las fechas y actividades que se estarán realizando:
Noviembre 2025
- Dallas – Noviembre 17 al 22
North Texas Food Bank
- Philadelphia – Viernes, Noviembre 21
Non Profit Org – Se realizará distribución de pavos.
- Washington DC – Sábado, Noviembre 22
Non Profit Org – Se entregarán pavos a familias locales.
- New York – Lunes, Noviembre 24
Catholic Charities – Se llevará a cabo una entrega de pavos.
- Los Ángeles – Martes, Noviembre 25
Westside Food Bank – Empleados ayudarán a clasificar alimentos.
Diciembre 2025
- New York – Viernes, Diciembre 5
Bronx Borough President’s Office
- Sacramento – Sábado, Diciembre 6
Stanislaus Latino Chamber of Commerce
- San Antonio – Diciembre 6 o 13
Center for Refugee Services
- Houston – Domingo, Diciembre 7
Se entregarán juguetes y regalos para los niños asistentes.
- Chicago – Diciembre 8, 9 y 13
Back of the Yards Neighborhood Council
- Miami – Jueves, Diciembre 11
Centro Mater, Amigos for Kids, Centro Campesino
- Atlanta – Domingo, Diciembre 14
The Latin American Association
- Fresno – Lunes, Diciembre 15
Mickey’s Latino Rotary Club – Se entregarán juguetes y alimentos.
- Los Ángeles – Martes, Diciembre 16
Westside Food Bank – Se apoyará en la clasificación de alimentos.
- Austin – Sábado, Diciembre 20
Gus Garcia Recreation Center – Se entregarán tarjetas de regalo, utensilios de cocina y bolsas reutilizables.
Enero 2026
- Raleigh – Enero 7
El Centro Hispano – Se entregará ropa de invierno para niños.
Fechas por confirmar
- Orlando
- Sacramento
- San Diego