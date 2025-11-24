Cambiar Ciudad
univision contigo

Horario de Season of Giving 2025: Una campaña de Univision Contigo

Univision picture
Por:Univision
Imagen Getty Images

Este año, Univision Contigo llevará su campaña Season of Giving a diferentes ciudades del país, y en cada una la comunidad recibirá algo especial.
La ayuda variará según el lugar: en algunas ciudades se entregarán alimentos, en otras juguetes, ropa de invierno o tarjetas de regalo. Cada mercado tendrá su propia forma de compartir y celebrar, siempre con el mismo propósito: apoyar a quienes más lo necesitan durante esta temporada.

PUBLICIDAD

Aquí tienes una lista con todas las fechas y actividades que se estarán realizando:

Noviembre 2025

  • Dallas – Noviembre 17 al 22

North Texas Food Bank

  • Philadelphia – Viernes, Noviembre 21

Non Profit Org – Se realizará distribución de pavos.

  • Washington DC – Sábado, Noviembre 22

Non Profit Org – Se entregarán pavos a familias locales.

  • New York – Lunes, Noviembre 24

Catholic Charities – Se llevará a cabo una entrega de pavos.

  • Los Ángeles – Martes, Noviembre 25

Westside Food Bank – Empleados ayudarán a clasificar alimentos.

Diciembre 2025

Relacionado

Aspectos para Potenciar tu Emprendimiento
25:34

Aspectos para Potenciar tu Emprendimiento

Univision Contigo
Tras los Reflectores: La Historia de un Emprendedor que Conoces
49:19

Tras los Reflectores: La Historia de un Emprendedor que Conoces

Univision Contigo
Tu Marca, Tu Poder: Herramientas Digitales para tu Emprendimiento
19:13

Tu Marca, Tu Poder: Herramientas Digitales para tu Emprendimiento

Univision Contigo
Escala tu Negocio: Aspectos Financieros para tu Emprendimiento
32:39

Escala tu Negocio: Aspectos Financieros para tu Emprendimiento

Univision Contigo
Historias que Inspiran: Emprendedoras en Ascenso
18:17

Historias que Inspiran: Emprendedoras en Ascenso

Univision Contigo
Aspectos Legales para Hacer Crecer tu Negocio
24:21

Aspectos Legales para Hacer Crecer tu Negocio

Univision Contigo
Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025
1 mins

Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025

Univision Contigo
Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025
1 mins

Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025

Univision Contigo
Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025
1 mins

Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025

Univision Contigo
Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar
4 mins

Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar

Univision Contigo
  • New York – Viernes, Diciembre 5

Bronx Borough President’s Office

  • Sacramento – Sábado, Diciembre 6
PUBLICIDAD

Stanislaus Latino Chamber of Commerce

  • San Antonio – Diciembre 6 o 13

Center for Refugee Services

  • Houston – Domingo, Diciembre 7

Se entregarán juguetes y regalos para los niños asistentes.

  • Chicago – Diciembre 8, 9 y 13

Back of the Yards Neighborhood Council

  • Miami – Jueves, Diciembre 11

Centro Mater, Amigos for Kids, Centro Campesino

  • Atlanta – Domingo, Diciembre 14

The Latin American Association

  • Fresno – Lunes, Diciembre 15

Mickey’s Latino Rotary Club – Se entregarán juguetes y alimentos.

  • Los Ángeles – Martes, Diciembre 16

Westside Food Bank – Se apoyará en la clasificación de alimentos.

  • Austin – Sábado, Diciembre 20
PUBLICIDAD

Gus Garcia Recreation Center – Se entregarán tarjetas de regalo, utensilios de cocina y bolsas reutilizables.

Enero 2026

  • Raleigh – Enero 7

El Centro Hispano – Se entregará ropa de invierno para niños.

Fechas por confirmar

  • Orlando
  • Sacramento
  • San Diego

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX