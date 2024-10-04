EXPLR Anuncia El Regreso del Festival Nacional STEM

EXPLR es fundado por Jenny Buccos y cofundado por Kari Byron (ex protagonista de Cazadores de Mitos de Discovery Channel) y Andrew Zimmern (Comidas Exóticas)

Se premiará a los participantes con los mejores puntajes en el desafío 2025 en el Festival de Washington, D.C., en marzo de 2025

EXPLR se complace en anunciar el Festival Nacional STEM 2025, la segunda iniciativa anual a nivel nacional para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la pasión por las asignaturas STEM (Ciencia, Tecnología. Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) entre los estudiantes de educación intermedia y secundaria. El desafío invita a los estudiantes entre los grados 7 a 12 de todo Estados Unidos y sus territorios a presentar innovaciones, inventos e investigación que aborden los problemas del mundo real.

El plazo de presentación de proyectos para el desafío 2025 está abierto hasta el domingo 20 de octubre en el sitio web del Festival Nacional STEM . Se aceptarán inscripciones en seis categorías: gestión medioambiental, comida del futuro, salud y medicina, energía para el planeta, innovación aeroespacial y tecnología al servicio del bien. Se anima a los estudiantes a usar el método científico para desarrollar los proyectos STEM que despierten su pasión, y se esfuercen por lograr un impacto tangible en el mundo real y crear un cambio positivo para las personas y el planeta.

Los estudiantes con proyectos con una alta puntuación serán seleccionados como semifinalistas y pasarán a la segunda ronda del desafío. Se elegirán hasta 150 semifinalistas como campeones nacionales STEM, los que ganarán un viaje con gastos pagados para ellos y un acompañante al Festival Nacional STEM en Washington, D.C., en marzo de 2025. En el Festival Nacional STEM, los campeones presentarán sus proyectos a algunas figuras destacadas de nuestra nación, incluidos ejecutivos corporativos, funcionarios de gobierno y la prensa. También participarán en sesiones de mentoría, actividades prácticas, visitarán una exposición pública y se beneficiarán de oportunidades para establecer redes de contactos.

Un grupo selecto de campeones del STEM Nacional también serán galardonados con varios premios prestigiosos, incluidos el premio AISES al Ingenio Indígena, que distingue a los estudiantes de tribus norteamericanas o de las islas del Pacífico, y el premio del Congreso a la Innovación, que premia destacadas aplicaciones web y móviles que afrontan retos del mundo real. Otros estudiantes serán galardonados con el premio Design and Make de Autodesk, el premio Insight and Inspiration de PocketLab, el premio Alumni y el premio Catalyst de EXPLR.

EXPLR colabora con escuelas, instituciones educativas, organizaciones al servicio de los estudiantes, comunicadores de STEM y negocios a nivel local, estatal y nacional que se comprometen con los estudiantes en todo el país y fomentan la participación en este desafío, en especial entre los estudiantes que han sido históricamente subrepresentados en STEM. Comenzando en septiembre 2024, estarán disponibles en línea oportunidades de aprendizaje digital gratuitas, incluidos un horario de oficina virtual y eventos retransmitidos en directo a modo de introducción al festival presencial en Washington, D.C. Además, la semana STEM de EXPLR desde el 15 al 23 de marzo de 2025 presentará más de 150 eventos virtuales y presenciales en todo el país.



"Estábamos increíblemente impresionados con el talento y creatividad demostrados por los estudiantes en la inauguración del Festival Nacional STEM,” señaló la fundadora y presidenta ejecutiva de EXPLR, Jenny Buccos. “Estamos honrados de ayudar a inspirar a los estudiantes a seguir su pasión en STEM, y de traer de vuelta el festival por segundo año. Estoy deseosa de ver los excelentes proyectos presentados en el desafío de este año”.

El desafío inaugural 2024 recibió más de 2.500 inscripciones de estudiantes. Finalmente, se invitaron a 126 campeones nacionales de STEM a Washington, D.C. para exponer sus proyectos en el Festival Nacional STEM 2024.

Para más información sobre el Festival Nacional STEM, incluidas las reglas de entrega de las propuestas, visite: nationalstemfestival.com.

QUIÉNES APOYAN EL FESTIVAL

El Festival Nacional STEM 2025 lo presentan conjuntamente EXPLR, Autodesk y la Broadcom Foundation. Patrocinadores y colaboradores que comparten el compromiso de EXPLR de hacer avanzar la innovación y educación STEM han prestado apoyo adicional, entre ellos: United Robotics Group, EF Education First, Governors Cyber Academy, If/Then, Lockheed Martin, Overdeck Family Foundation, Privateer, Qualcomm, Congressional App challenge, Goodwall, Grant Inahara STEAM Foundation, Million Girls Moonshot, STEM Ecosystems, TIES, y el Youth Research Initiative. Puede encontrar más información sobre estas organizaciones y apoyo al Festival en nationalstemfestival.com.

SOBRE EXPLR

La misión de EXPLR es ayudar a que los niños prosperen en la escuela y en la vida ofreciendo recursos educativos relevantes, rigurosos y que se adaptan al mundo real. EXPLR es un servicio de transmisión en vídeo y plan de estudios para estudiantes, maestros y familias en los grados 5 a12 que ayuda a cerrar brechas críticas en la educación primaria y secundaria. Fue fundado conjuntamente por las figuras destacadas de la educación y el espectáculo Jenny Buccos (fundadora de ProjectExplorer), Kari Byron (ex protagonista de Cazadores de Mitos de Discovery Channel) y Andrew Zimmern (personalidad de la televisión, productor y embajador de buena voluntad del programa mundial de alimentos de la ONU). Desde su inicio en 2021, EXPLR se ha usado en más de 500 escuelas en 23 estados de Estados Unidos.