Conoce el Contenido de tu Boleta Electoral antes del 5 de Noviembre

En todos los estados, ya se han emitido más de 17 millones de votos anticipados en total, en camino a un nuevo record.

El proceso electoral ya ha comenzado con la votación anticipada, y no puedes dejar pasar la oportunidad de hacer valer tu voz. Para estar bien informado sobre las elecciones del 5 de noviembre de 2024, una herramienta útil es el sitio vote.org, que te permite revisar de antemano lo que estará en tu boleta electoral.

Video Descubre lo que Aparecerá en tu Boleta Electoral con VOTE.ORG



¿Cómo funciona?

Sigue estos sencillos pasos para obtener la información de tu boleta:

• Ingresa a vote.org/ballot-information.

• Cambia el idioma a español haciendo clic en la esquina superior derecha de la página.

• Llena tus datos personales con los que estás registrado: Nombre, Apellido, Dirección y Fecha de nacimiento.

• Acepta los términos y condiciones.

• Haz clic en "Consulta tu Papeleta".

¡Y listo! Podrás ver lo que aparecerá en tu boleta cuando te presentes en tu sitio de votación.

PUBLICIDAD