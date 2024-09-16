Cambiar Ciudad
Vota Conmigo

Calendario de Eventos #VotaConmigo: Septiembre 2024

Univision picture
Por:Univision
Cualquier tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno es aceptable para registrarse para votar en Carolina del Norte.
Cualquier tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno es aceptable para registrarse para votar en Carolina del Norte.
Imagen George Frey/Getty Images

Aquí tienes la lista complete en donde nuestra campana #VotaConmigo va a estar presente durante el mes de Septiembre. Estos eventos son clave para continuar movilizando a la comunidad hispana y asegurando que su voz sea escuchada en las próximas elecciones.

PUBLICIDAD

Florida:
Orlando

  • 14 de Septiembre: Hola in the Park

Lugar: Lake Eola
Horario: 12:00 p.m. - 5:00 p.m. EST

  • 17 de Septiembre: Voter Registration Drive en Valencia College East Campus

Lugar: 701 N Econlockhatchee Trail
Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. EST

  • 17 de Septiembre: Voter Registration Drive en University of Central Florida (UCF)

Lugar: 12701 Pegasus Dr.
Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. EST

  • 21 de Septiembre: Premios Josco PuertoRican Chamber Event

Lugar: Caribe Royale
Horario: 6:00 p.m. - 7:30 p.m. EST

Miami

  • 17 de Septiembre: National Voter Registration Day en FIU

Lugar: FIU Modesto Madique Campus
Horario: 10:00 a.m. - 1:00 p.m. EST

  • 17 de Septiembre: National Voter Registration Day en MDC Hialeah

Lugar: MDC Hialeah Campus
Horario: 11:00 a.m. - 1:00 p.m. EST

  • 17 de Septiembre: #VotaConmigo Banco Telefónico - Semana de Acción
PUBLICIDAD

Lugar: Univision Miami
Horario: 4:30 p.m. - 7:00 p.m. EST

  • 17 de Septiembre: National Voter Registration Day

Lugar: Miami-Dade College – North
Horario: 9:30 AM - 2:30 PM

  • 18 de Septiembre: Palooza Community Partner Day

Lugar: Miami-Dade College – Wolfson
Horario: 9:30 AM - 2:30 PM

  • 19 de Septiembre: Voter Registration and Hispanic Heritage Celebration

Lugar #1: Broward College - Central
Horario: 9:30 AM - 11:30 AM
Lugar #2: Broward College – South
Horario: 12:00 PM – 2:30 PM

  • 19 de Septiembre: #VotaConmigo Banco Telefónico - Semana de Acción

Lugar: Univision Miami
Horario: 4:30 p.m. - 7:00 p.m. EST

Texas:
Houston

  • 14 de Septiembre: Fiestas Patrias

Lugar: Children's Museum of Houston
Horario: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. CT

Más sobre Vota Conmigo

¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?
1 mins

¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?

Univision Contigo
¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?
1 mins

¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?

Univision Contigo
Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California
1 mins

Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California

Univision Contigo
Cómo Registrarte para Votar en California
1 mins

Cómo Registrarte para Votar en California

Univision Contigo
¿Qué es la Proposición 50?
1 mins

¿Qué es la Proposición 50?

Univision Contigo
Francisca ejerce su primer voto como ciudadana americana en el día de las elecciones
4:08

Francisca ejerce su primer voto como ciudadana americana en el día de las elecciones

Univision Contigo
¡Primera vez votando! Francisca vive su momento histórico el 5 de noviembre
2:57

¡Primera vez votando! Francisca vive su momento histórico el 5 de noviembre

Univision Contigo
Horarios de Votación en Estados Clave para el Día de las Elecciones
1 mins

Horarios de Votación en Estados Clave para el Día de las Elecciones

Univision Contigo
Elian Zidan y Borja Voces: Inspiración para los Hispanos en su Camino a la Ciudadanía y al Voto
4:13

Elian Zidan y Borja Voces: Inspiración para los Hispanos en su Camino a la Ciudadanía y al Voto

Univision Contigo
Cabalgata hacia las Urnas: Poder LatinX Promueve el Voto Hispano en Arizona
2:00

Cabalgata hacia las Urnas: Poder LatinX Promueve el Voto Hispano en Arizona

Univision Contigo
  • 15 de Septiembre: El Grito de Independencia

Lugar: Miller Outdoor Theatre
Horario: 7:30 p.m. CT

PUBLICIDAD
  • 19 de Septiembre: Voter Registration Drive en el Children's Museum of Houston

Horario: 4:00 p.m. - 7:00 p.m. CT

  • 20 de Septiembre: México en el Corazón

Lugar: Discovery Green
Horario: 7:00 p.m. CT

Dallas

  • 14 de Septiembre: Fiestón

Lugar: Klyde Warren Park
Horario: 4:00 p.m. - 10:00 p.m. CT

  • 21 de Septiembre: Celebrando Dallas Concert & Festival

Lugar: Anita Martinez Recreation Center
Horario: 11:00 a.m. - 4:00 p.m. CT

Austin

  • 14 de Septiembre: Viva México

Lugar: Oswaldo Cantu Pan Am Recreation Center
Horario: 5:00 p.m. - 9:00 p.m. CT

San Antonio

  • 15 de Septiembre: Fiestas Patrias

Lugar: Trader's Village
Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. PST

  • 17 de Septiembre: National Voter Registration Day en Palo Alto College
PUBLICIDAD

Lugar: Palo Alto College
Horario: 12:00 p.m. - 2:00 p.m. CT

California:
Los Ángeles

  • 15 de Septiembre: East Los Angeles Independence Day Festival

Lugar: E. Cesar Chavez Ave & Mednik Ave
Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. PST

San Diego

  • 15 de Septiembre: EL GRITO

Lugar: 373 Park Way, Chula Vista
Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m. PST

  • 15 de Septiembre: Fiestas Patrias

Lugar: 373 Park Way, Chula Vista
Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m. PST

San José

  • 15 de Septiembre: Festival Latino

Lugar: Todos Santos Plaza, Concord
Horario: 12:00 p.m. - 5:00 p.m. PST

  • 20 de Septiembre: Music in the Park: Cuco

Lugar: S. Market St., San José
Horario: 5:00 p.m. - 10:00 p.m. PST

Fresno

  • 15 de Septiembre: Fiestas Patrias
PUBLICIDAD

Lugar: Fulton Mall
Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. PST

  • 16-20 de Septiembre: PoderLatinx Registering Personnel

Lugar: Fresno City College & Fresno State University
Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. PST

  • 17-21 de Septiembre: Canvassing en el Condado de Tulare

Horario: 3:00 p.m. - 8:00 p.m. PST

Georgia:
Atlanta

  • 15 de Septiembre: Fiestas Patrias

Lugar: Plaza Fiesta
Horario: 11:00 a.m. - 6:00 p.m. EST

Arizona:
Phoenix

  • 17 de Septiembre: #VotaConmigo Register to Vote Phonebank

Lugar: Univision Arizona Studios
Horario: 4:00 p.m. - 6:00 p.m. MST

  • 17 de Septiembre: Voter Registration Drive en Glendale Community College

Lugar: Glendale
Horario: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. MST

Relacionados:
Vota Conmigo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD