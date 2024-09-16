Calendario de Eventos #VotaConmigo: Septiembre 2024
Aquí tienes la lista complete en donde nuestra campana #VotaConmigo va a estar presente durante el mes de Septiembre. Estos eventos son clave para continuar movilizando a la comunidad hispana y asegurando que su voz sea escuchada en las próximas elecciones.
Florida:
Orlando
- 14 de Septiembre: Hola in the Park
Lugar: Lake Eola
Horario: 12:00 p.m. - 5:00 p.m. EST
- 17 de Septiembre: Voter Registration Drive en Valencia College East Campus
Lugar: 701 N Econlockhatchee Trail
Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. EST
- 17 de Septiembre: Voter Registration Drive en University of Central Florida (UCF)
Lugar: 12701 Pegasus Dr.
Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. EST
- 21 de Septiembre: Premios Josco PuertoRican Chamber Event
Lugar: Caribe Royale
Horario: 6:00 p.m. - 7:30 p.m. EST
Miami
- 17 de Septiembre: National Voter Registration Day en FIU
Lugar: FIU Modesto Madique Campus
Horario: 10:00 a.m. - 1:00 p.m. EST
- 17 de Septiembre: National Voter Registration Day en MDC Hialeah
Lugar: MDC Hialeah Campus
Horario: 11:00 a.m. - 1:00 p.m. EST
- 17 de Septiembre: #VotaConmigo Banco Telefónico - Semana de Acción
Lugar: Univision Miami
Horario: 4:30 p.m. - 7:00 p.m. EST
- 17 de Septiembre: National Voter Registration Day
Lugar: Miami-Dade College – North
Horario: 9:30 AM - 2:30 PM
- 18 de Septiembre: Palooza Community Partner Day
Lugar: Miami-Dade College – Wolfson
Horario: 9:30 AM - 2:30 PM
- 19 de Septiembre: Voter Registration and Hispanic Heritage Celebration
Lugar #1: Broward College - Central
Horario: 9:30 AM - 11:30 AM
Lugar #2: Broward College – South
Horario: 12:00 PM – 2:30 PM
- 19 de Septiembre: #VotaConmigo Banco Telefónico - Semana de Acción
Lugar: Univision Miami
Horario: 4:30 p.m. - 7:00 p.m. EST
Texas:
Houston
- 14 de Septiembre: Fiestas Patrias
Lugar: Children's Museum of Houston
Horario: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. CT
- 15 de Septiembre: El Grito de Independencia
Lugar: Miller Outdoor Theatre
Horario: 7:30 p.m. CT
- 19 de Septiembre: Voter Registration Drive en el Children's Museum of Houston
Horario: 4:00 p.m. - 7:00 p.m. CT
- 20 de Septiembre: México en el Corazón
Lugar: Discovery Green
Horario: 7:00 p.m. CT
Dallas
- 14 de Septiembre: Fiestón
Lugar: Klyde Warren Park
Horario: 4:00 p.m. - 10:00 p.m. CT
- 21 de Septiembre: Celebrando Dallas Concert & Festival
Lugar: Anita Martinez Recreation Center
Horario: 11:00 a.m. - 4:00 p.m. CT
Austin
- 14 de Septiembre: Viva México
Lugar: Oswaldo Cantu Pan Am Recreation Center
Horario: 5:00 p.m. - 9:00 p.m. CT
San Antonio
- 15 de Septiembre: Fiestas Patrias
Lugar: Trader's Village
Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. PST
- 17 de Septiembre: National Voter Registration Day en Palo Alto College
Lugar: Palo Alto College
Horario: 12:00 p.m. - 2:00 p.m. CT
California:
Los Ángeles
- 15 de Septiembre: East Los Angeles Independence Day Festival
Lugar: E. Cesar Chavez Ave & Mednik Ave
Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. PST
San Diego
- 15 de Septiembre: EL GRITO
Lugar: 373 Park Way, Chula Vista
Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m. PST
- 15 de Septiembre: Fiestas Patrias
Lugar: 373 Park Way, Chula Vista
Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m. PST
San José
- 15 de Septiembre: Festival Latino
Lugar: Todos Santos Plaza, Concord
Horario: 12:00 p.m. - 5:00 p.m. PST
- 20 de Septiembre: Music in the Park: Cuco
Lugar: S. Market St., San José
Horario: 5:00 p.m. - 10:00 p.m. PST
Fresno
- 15 de Septiembre: Fiestas Patrias
Lugar: Fulton Mall
Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. PST
- 16-20 de Septiembre: PoderLatinx Registering Personnel
Lugar: Fresno City College & Fresno State University
Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. PST
- 17-21 de Septiembre: Canvassing en el Condado de Tulare
Horario: 3:00 p.m. - 8:00 p.m. PST
Georgia:
Atlanta
- 15 de Septiembre: Fiestas Patrias
Lugar: Plaza Fiesta
Horario: 11:00 a.m. - 6:00 p.m. EST
Arizona:
Phoenix
- 17 de Septiembre: #VotaConmigo Register to Vote Phonebank
Lugar: Univision Arizona Studios
Horario: 4:00 p.m. - 6:00 p.m. MST
- 17 de Septiembre: Voter Registration Drive en Glendale Community College
Lugar: Glendale
Horario: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. MST