Activemos la red de Madrinas

Por ejemplo, el 86% de votantes Latinas creen que es importante que funcionarios públicos y líderes hablen en contra de la supremacía y el nacionalismo blanco; y el 80% cree que independientemente de su creencia personal sobre el aborto, no están de acuerdo con hacerlo ilegal y quitarles esa elección a todos los demás. El 93% cree que es importante que los candidatos estén dispuestos a trabajar con ambos partidos para solucionar problemas, y un 90% cree que es importante que los candidatos tengan experiencia trabajando con diferentes grupos raciales y étnicos. Por otro lado, en términos de factores decisivos que las llevarían a no apoyar a un candidato, más de la mitad de las votantes latinas dicen que no votarían por un candidato que es apoyado por grupos supremacistas o nacionalistas blancos, o que apoye una prohibición total del aborto. Y casi la mitad dice que no podría apoyar candidatos que se oponen a una reforma migratoria con camino a la legalización para la comunidad indocumentada.