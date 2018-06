PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.- La propaganda de Fernando Purón Johnston todavía está colgada en las calles de Piedras Negras. El 1 de julio, cuando los votantes salgan a las urnas a elegir a su diputado federal deberán votar por él y no por Jesús Mario Flores, quien lo sustituye en la contienda luego de que fuera asesinado con un disparo en la cabeza a inicios de mes. No hubo tiempo para cambiar la boleta.



"Cuando me voy a campaña le digo a la gente: 'Bueno, yo en este momento no traigo ninguna propaganda' (...) Les digo que en cinco días no puedo hacer la manta (pancarta), ningún retrato, ningún díptico", dice. "Y sí, la gente me pregunta por Fernando y yo les digo que en la boleta vendrá Fernando, no alcanza a cambiarse (...) ahí es cuando ese voto se cruce y será para mí".