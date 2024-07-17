Cómo el "pesimismo" entre hispanos puede complicar la reelección de Biden

Video Analizamos la elección de J.D. Vance como candidato a vicepresidente: ¿qué aporta a la campaña de Trump?

Donald Trump está a las puertas de ser, por tercera vez, oficialmente el nominado presidencial republicano en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Y, en su estrategia de arrebatarle la Casa Blanca al presidente Joe Biden, tiene el desafío de conquistar a un enorme electorado latino, que lo ha rechazado mayoritariamente en las dos previas elecciones presidenciales.

Los hispanos son el segundo grupo más grande de estadounidenses en edad de votar, por lo que se espera que sean críticos para lograr la presidencia y definir el control de ambas cámaras del Congreso.

PUBLICIDAD

Se estima que más de 36 millones de hispanos tienen derecho a votar este año, casi 4 millones más que en 2020. Y aunque Trump logró avances entre los hispanos en esa elección respecto a 2016, el presidente Joe Biden conquistó la mayoría del voto de la comunidad, según un estudio del Pew Research Center.

El Instituto LIBRE, una organización conservadora de estudios políticos enfocada en la comunidad hispana, realizó recientemente una encuesta para evaluar cómo se sienten los hispanos sobre varios temas, entre ellos la economía, inmigración y el llamado 'sueño americano'.

Ambiente político y el voto latino

Según el trabajo publicado por LIBRE, el 72% de los votantes hispanos cree que EEUU va por mal camino. Solo el 28% piensa que el país va por buen camino.

Pese a que los principales indicadores económicos muestran un bajo desempleo y una progresiva reducción de la inflación en medio de un saludable crecimiento económico ( como gusta destacar la Casa Blanca), la evaluación es pesimista: el 76% sostiene que la economía se encuentra en un estado “regular” o “malo”.

A un nivel más personal, el 49% afirma que ahora está en peor situación que hace cuatro años, algo que explica Univision Noticias, Helder Toste, enlace de Asuntos Gubernamentales de LIBRE, porque "una cosa es que las cifras nacionales digan eso, y otra cosa que se sienta".

"Tenemos que ser conscientes de que en los últimos cuatro años tuvimos inflación muy fuerte y, anualizada sobre los cuatro años, está en el 20%. Mucha más gente ahora tienen dos o tres trabajos, cuando antes alcanzaba con solamente uno. Mucha gente joven que se está graduando ahora y está empezando a buscar empleo no puede encontrar el trabajo de calidad que quiere", explica Toste.

PUBLICIDAD

Más del 42% de los encuestados espera que las cosas empeoren y más del 85% sostiene que la inflación afecta (o afectó) negativamente su calidad de vida.

El presidente Biden celebrando el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca. Los demócratas históricamente han conquistado la mayoría del voto hispano, pero este año, el pesimismo entre los latinos puede ser un problema para el presidente en su búsqueda de reelección. Imagen Chip Somodevilla/Getty Images

El impacto electoral de la mala imagen de Biden

No resulta extraño que la encuesta encuentre que en ese ambiente pesimista, el 59% de los hispanos desapruebe el trabajo que está haciendo Biden como presidente, lo que supone un cambio de 12 puntos al sondeo hecho por LIBRE en 2023.

"El presidente Biden no ha tenido un apoyo muy alto entre la población hispana. Obviamente, ganó el voto hispano la vez pasada, pero también hubo un incremento del voto hispano hacia Trump. Creo que eso va a continuar. Encuestas como la nuestra muestran eso, que el apoyo hacia Biden es bajo", dijo a Univision Noticias Israel Ortega, director adjunto de comunicaciones de LIBRE.

El latino es un enorme electorado del que se espera que desempeñe un papel decisivo en estados donde tienen una gran presencia y que importan a la hora de sumar delegados para el Colegio Electoral: gigantes como California, Texas, Florida y Nueva York, y en estados muy disputados como Arizona o Nevada.

Se espera los hispanos influyan en estados en los que no hay poblaciones enormes de ellos, como Pennsylvania o Georgia, porque la contienda presidencial tiene perspectivas de ser tan ajustada que se puede definir por apenas puñados de votos. Estos estados considerados 'campo de batalla' (battleground states) se pelearán voto a voto, y los latinos pueden ser decisivos en la lucha entre Biden y Trump.

PUBLICIDAD

"En la encuesta hemos visto que una gran cantidad de latinos que no están satisfechos con uno ni el otro candidato, no van a querer votar. Y eso es lo más preocupante. Puedes tener un latino demócrata que dice. 'No estoy entusiasmado por Biden, pues mejor me quedo en casa porque no quiero votar por Trump'.

"Eso es un problema muy grande porque, por ejemplo, Arizona se ganó por 10,000 votos. Son márgenes muy muy chicos", advierte Toste, para quien ninguno de los dos partidos está haciendo grandes esfuerzos por movilizar a esos potenciales votantes hispanos.

La economía y el sueño americano de los latinos

Aunque el 71% de los hispanos consultados dice que todavía cree en el llamado 'sueño americano' pese al mal momento que aseguran que vive la economía, pero casi el 88% cree que es más difícil de lograr.

El 82% de los consultados cree que sus hijos tendrán menos oportunidades y el 76% cree que Estados Unidos está perdiendo sus valores tradicionales.

"Cuando hemos entrado en esta época donde los créditos tienen de un 7 a un 10% de tasa de interés, la gente siente que no puede comprar casa", algo, que según explica Toste, es considerado por los encuestados como uno de los mayores logros en la construcción de ese 'sueño americano'.

"Lo que hemos visto, pues especialmente con familias hispanas que son multigeneración en una casa, que los hijos no pueden salir a comprar su primera vivienda. Hay gente casada que se ha regresado con los padres y, pues, esas anécdotas están mostrando que la gente dice 'No, mis hijos no pueden avanzar a la siguiente etapa de su vida'”.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, muchos todavía creen en la promesa de Estados Unidos y, en sus propias palabras, afirmaron que esperaban lograr ese 'sueño americano' para sí mismos con seguridad financiera, libertad, buenos trabajos y la posibilidad de comprar una casa.

Inmigración y seguridad fronteriza

Los hispanos, según el sondeo, consideran en una enorme mayoría (86%) que el sistema de inmigración legal de Estados Unidos está roto y una mayoría del 73% cree que se debe asegurar la frontera sur.

Por otra parte, la mayoría de los hispanos encuestados opina que debe haber un enfoque que cree vías legales (87%) mientras se procesan los casos de inmigración fuera de los EEUU (61%).

"La gente hispana está frustrada, con el tema migratorio en particular. Se han hecho muchas promesas y al final no se cumple nada. Las encuestas demuestran eso, que el pueblo está perdiendo más y más la fe en el Congreso o en las instituciones de Washington", afirmó Ortega.

Video ¿Quién es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump?