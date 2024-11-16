Por qué se disparó la demanda de anticonceptivos de emergencia en EEUU tras las elecciones

Video ¿Qué es la sección 212 (f), la regla que Trump usaría para su plan de deportaciones masivas? Te contamos

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales ha desencadenado una ola de demanda de anticonceptivos de emergencia y otros servicios de salud reproductiva en Estados Unidos. Muchas mujeres, temerosas de que las restricciones a servicios de salud reproductiva avancen bajo la segunda administración Trump, están acudiendo a proveedores online para abastecerse de estos medicamentos.

Por ejemplo, la empresa de telesalud sexual y reproductiva, Wisp, vio un aumento del 300% en las solicitudes de anticoncepción de emergencia, según reportó The Guardian, y el sitio de búsqueda de píldoras abortivas Plan C vio un aumento del 625% en el tráfico.

Wisp reportó un incremento asombroso del 1,000% en las ventas de anticonceptivos de emergencia en tan solo 24 horas después de conocerse los resultados electorales, indicó la cadena CNN. Por su parte, Winx Health, otra compañía del sector, vio dispararse las ventas de su píldora del día después Restart en un 315% el día posterior a las elecciones, vendiendo en un solo día el equivalente a siete veces lo vendido en toda la semana anterior.

"Vemos lo que viene y nos estamos protegiendo", señala Cynthia Plotch, cofundadora de Winx Health, citada por el periódico. Un dato revelador es que aproximadamente el 90% de los pedidos corresponden a paquetes múltiples, lo que sugiere que las mujeres están creando reservas no solo para ellas mismas, sino también para amigas y familiares.

Píldoras, hormonas y otros servicios reproductivos o sexuales

Plan-B, un anticonceptivo de emergencia, llamado a veces la píldora del 'día después'. Se utiliza como emergencia en caso de dudas sobre si una relación sexual puede llevar a embarazo. Imagen JIM WATSON/AFP via Getty Images



El fenómeno no se limita a las píldoras del día después. Aid Access, el principal proveedor de píldoras abortivas por correo en Estados Unidos, recibió más de 5,000 solicitudes en menos de 12 horas tras el anuncio de la victoria de Trump, superando incluso la demanda registrada después de la revocación por parte de la Corte Suprema del fallo Roe v. Wade, en 2022.

El fin de ese fallo puso fin a casi 50 años de protección al derecho al aborto a nivel federal y permitió que estados conservadores, de mayoría republicana, aprobaran legislaciones que prohíben los abortos o los restringen fuertemente.

"Nunca habíamos visto algo así. La gente es ahora mucho más consciente de la posibilidad de la píldora abortiva y de la amenaza de que se retire del mercado", indicó al medio Rebecca Gomperts, fundadora de Aid Acces.

La preocupación también se ha extendido a la comunidad transgénero. QueerDoc, un servicio que proporciona terapias hormonales, ha experimentado un aumento significativo en las consultas de pacientes preocupados por su acceso futuro a tratamientos de afirmación de género. El sitio reporta haber recibido en un solo día más consultas que en una semana normal.

Los expertos en salud reproductiva temen que una segunda presidencia de Trump podría tener consecuencias devastadoras para el acceso no solo al aborto, sino también a la atención de salud materna, servicios de fertilidad, como la Fertilización in Vitro y la anticoncepción.

Muchos grupos que defienden derechos en la salud reproductiva muestran preocupación por que, con un Congreso favorable a los republicanos, se avance con leyes restrictivas a las pastillas para el aborto o alguna ley federal que prohíba el envío de medicamentos por correo, algo que dejaría a las mujeres en estados conservadores, prácticamente sin acceso a medicaciones abortivas.

"Cuando se ataca una parte de la atención de la salud reproductiva, tiene un efecto dominó... y no se puede atacar un aspecto de la atención de la salud reproductiva sin impactar realmente en toda la gama de atención", advierte Amy Friedrich-Karnik, directora de política federal del Instituto Guttmacher, que aboga por derechos reproductivos. A pesar del ambiente de incertidumbre, los proveedores de servicios online continúan operando.

