"Si Trump cumple sus promesas, (EEUU) va a ser un lugar aterrador”: la reacción de Eva Longoria tras el resultado de las elecciones

La actriz y directora Eva Longoria admitió que se mudó de Estados Unidos por considerar que el país se está volviendo "distópico" y que cree que la situación empeorará tras los resultados de las elecciones presidenciales.

“Si Trump cumple sus promesas, (EEUU) va a ser un lugar aterrador”, dijo Longoria en una entrevista exclusiva para la revista Marie Claire publicada el jueves.

En la conversación, Longoria confesó que le resultó deprimente el resultado de las elecciones debido al historial del republicano.

“Lo chocante no es que haya ganado. Es que un criminal convicto que vomita tanto odio pueda ostentar el más alto cargo”, dijo la actriz.

Eva Longoria dice que vivirá más tiempo fuera de EEUU

A la coprotagonista de la serie ‘Esposas desesperadas’ le preocupa el destino del país y de los estadounidenses que tendrán que vivir bajo un segundo mandato de Trump.

“Soy una privilegiada… puedo escaparme e ir a algún sitio. La mayoría de los estadounidenses no tienen tanta suerte. Van a quedarse atrapados en este país distópico, y mi ansiedad y tristeza es por ellos”, dijo Longoria.

La actriz, que radicaba en Los Ángeles, California, reveló que actualmente pasa más tiempo fuera de EEUU, principalmente en México y España.

“He pasado aquí toda mi vida adulta; pero incluso antes (de la pandemia el país) estaba cambiando. El ambiente era distinto. Y entonces ocurrió lo del covid, que lo llevó al límite. Ya sea por la falta de vivienda o por los impuestos, no es que quiera echar mierda sobre California, pero siento que este capítulo de mi vida ha terminado”.

Eva Longoria dice que el voto latino no debe darse por sentado

Longoria también confesó durante la entrevista que el triunfo en 2016 de Trump le causó depresión.

“Nunca había estado deprimida, en mi vida”, contó. “Era como: ‘¿realmente importa mi voto? ¿Estoy marcando de verdad la diferencia?”, dijo. “En el fondo de mi alma, creía que de verdad ganaba el mejor. Y entonces pasó eso, y me dije: ‘Oh, espera. La mejor persona no gana”.

En esta campaña de 2024, la actriz que viene de una familia de nueve generaciones de texanos, mostró su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris y acudió a la Convención Demócrata de Chicago en agosto.

También asistió a mítines respaldando al compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, tratando de atraer a los votantes latinos.

Longoria aseguró que intentó dar la voz de alarma a la élite demócrata de que los latinos estaban cada vez más resentidos con la economía y eran cada vez más susceptibles a las propuestas de los conservadores.

“Hemos estado gritando desde el tejado más alto que el voto latino no es algo que se pueda dar por sentado”, dijo a la revista. “Hay que ganárselo en cada ciclo electoral”.

A pesar del resultado de las elecciones, Longoria mantiene un poco de optimismo. “Me gustaría pensar que nuestra lucha continúa”, dijo sobre su trabajo con el partido demócrata. La actriz continuará trabajando en la fundación que cofundó: ‘Latino Victory Fund’, que recluta a candidatos demócratas hispanos para puestos en las listas electorales.

La actriz contó que está ideando estrategias para que los candidatos en futuras elecciones puedan invertir la tendencia del voto latino. “Quiero saber cómo podemos comunicar que el gobierno y la política afectan a tu vida, te guste o no… O participas en ello o dejas que otro arrebate el poder”.

