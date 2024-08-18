Trump dice que la Medalla de Honor a veteranos heridos o muertos no es tan buena como la Medalla de la Libertad (que se otorga a civiles)

Video ¿Qué tan cerca o tan lejos debe estar Kamala Harris de Biden para triunfar en las elecciones? Lo analizamos

El expresidente Donald Trump otra vez se encuentra en el centro de una tormenta por sus comentarios considerados peyorativos con los veteranos de guerra, después de decir que la medalla civil que otorgan los presidentes es mejor que la Medalla de Honor que conmemora a soldados estadounidenses muertos o heridos en las guerras.

Trump habló en un evento en su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, titulado "contra el antisemitismo", al que invitó a la megadonante republicana pro-Israel, Miriam Adelson.

Trump, quien le dio a Adelson la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018, el mayor honor civil, dijo: "Ese es el premio más alto que puedes obtener como civil. Es el equivalente a la Medalla de Honor del Congreso, pero en versión civil. En realidad es mucho mejor, porque todos los que reciben la Medalla de Honor del Congreso, es decir, soldados, están en muy mal estado porque han sido alcanzados por balas tantas veces, o están muertos. Ella lo recibe, y es una mujer hermosa y saludable”, dijo Trump con risas, entre aplausos de la multitud.

"Es repugnante"

El candidato presidencial republicano, Donald Trump celebra un evento con la multimillonaria donante de su campaña Miriam Adelson en su club Trump National Golf Club Bedminster el 15 de agosto de 2024 en Bedminster, Nueva Jersey. Imagen Adam Gray/Getty Images



Sus comentarios pronto generaron rechazo de organizaciones de veteranos de guerra de Estados Unidos, así como de figuras demócratas y republicanos y conservadores que se oponen a Trump.

La cuenta 'Republicanos contra Trump' publicó en X:

"Trump volvió a insultar a nuestros veteranos. Trump acaba de decir que el hecho de que Miriam Adelson haya recibido la Medalla Presidencial de la Libertad (por haber donado mucho dinero a su campaña) 'es mucho mejor'” que la Medalla de Honor del Congreso... Es repugnante", dijeron en un post de X.

Trump insulted our veterans again.



Trump just said that Miriam Adelson receiving the Presidential Medal of Freedom (for donating a lot of money to his campaign) “It's much better” than the Congressional Medal of Honor:



“Because everyone who gets the Congressional Medal of… pic.twitter.com/kShBmM4OOc — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 16, 2024



La organización Veterans of Foreign Wars (VFA) criticó a Donald Trump por sus comentarios sobre la Medalla de Honor: "Estos comentarios estúpidos no solo disminuyen la importancia del premio al valor más importante de nuestra nación, sino que también caracterizan groseramente los sacrificios de quienes arriesgaron sus vidas más allá del cumplimiento del deber".

La portavoz de la campaña de la demócrata Kamala Harris, Sarafina Chitika, envió un comunicado a los medios: “El hecho de que (Trump) insulte a los destinatarios de la Medalla de Honor, tal como ha atacado antes a las familias de los Estrella Dorada, se haya burlado de los prisioneros de guerra y se haya referido a quienes perdieron la vida al servicio de nuestro país como ‘tontos’ y ‘perdedores’, debería recordar a todos que le debemos a nuestros militares, a nuestro país y a nuestro futuro asegurarnos de que Trump nunca vuelva a ser el comandante en jefe”.

El senador demócrata por Arizona Mark Kelly, que fue capitán en la Marina, publicó en X: “Cuando se otorga la Medalla de Honor póstumamente, a menudo se la otorga a estadounidenses que se han arrojado sobre granadas o desafiado el fuego enemigo, héroes que han pagado el precio máximo para salvar a otros”.

La campaña de Trump lo defendió. Su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, dijo: "Lo he visto entregar una serie de premios y condecoraciones a veteranos militares (...) Este es un tipo que ama a nuestros veteranos y que los honra. No creo que elogiar a una persona que recibió una Medalla de la Libertad sea de ninguna manera denigrar a quienes reciben honores militares".

Miriam Adelson, la multimillonaria donante pro-Israel galardonada por Donald Trump

Donald Trump entregándole la Medalla Presidencial de la Libertad a Miriam Adelson, megadonante de su campaña, en la Casa Blanca, el 16 de noviembre de 2018. La Medalla es el máximo galardón civil de los Estados Unidos. Imagen SAUL LOEB/AFP via Getty Images



Miriam Adelson recibió en 2018 de Trump, cuando era presidente, la Medalla de la Libertad, máximo honor civil. Adelson estaba casada con el multimillonario magnate de los casinos de Las Vegas y megadonante republicano Sheldon Adelson, fallecido ya, que acompañó a Trump en todas sus campañas.

La Medalla Presidencial de la Libertad se suele otorga a quienes han hecho “contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, a la paz mundial o a iniciativas culturales u otras iniciativas públicas o privadas significativas”, según la Casa Blanca.

La administración Trump en ese momento destacó sus dos centros de investigación destinados a frenar el abuso de sustancias y el trabajo de la Fundación de Investigación Médica Adelson, establecida para combatir enfermedades potencialmente mortales.

PUBLICIDAD

Craig Holman, un lobista de asuntos gubernamentales, dijo cuando Trump anunció la medalla en 2018 a Adelson: “La Medalla de la Libertad siempre se ha otorgado en función del servicio, como se pretende con el premio. Trump concibe de manera única el servicio gubernamental como un negocio para el enriquecimiento personal, por lo que no sorprende que Trump le de la medalla por lo demás honorable a Adelson basándose en quién le da más dinero”.

Hablando desde su club de golf esta semana, Trump elogió al fallecido Sheldon Adelson como "uno de los más grandes empresarios del mundo", antes de dirigirse a su viuda: "Vi a Sheldon sentado tan orgulloso en la Casa Blanca cuando le dimos a Miriam la Medalla".

