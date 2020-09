Militares retirados, congresistas y organizaciones de veteranos critican a Trump por burlarse de caídos en combate

Organizaciones prominentes como Veterans of Foreign Wars y The American Legion se han mantenido al margen de la polémica.

Pero el mayor general Paul Eaton, quien fuese comandante de las tropas estadounidenses durante la ocupación a Irak, publicó un video en el que sin usar la palabra "presidente" le dice a Trump que "usted no es un patriota".

Alguien que no se identificó, escribió en la cuenta del grupo Wall of Vets que "este es nuestro Comandante en Jefe y así es como ve a nuestros hermanos y hermanas caídos. Como el nieto de alguien que combatió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, las palabras me fallan".