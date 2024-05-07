5 momentos explosivos del testimonio de Stormy Daniels durante el juicio penal a Trump en Nueva York

Video Juicio a Trump: detalles del testimonio de Stormy Daniels y su presunto encuentro sexual con el exmandatario

Stormy Daniels, la actriz porno que asegura que tuvo una aventura con el expresidente Donald Trump, subió este martes al estrado en el juicio penal contra el exmandatario en Nueva York, en la primera vez que la prensa los ve juntos en una misma sala.

Trump, que se enfrenta a 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura extramarital con Daniels en 2006, miró atentamente cómo la actriz, hoy con 45 años, subía a prestar declaración.

Hasta ahora, la única imagen de los dos juntos era una foto sacada en ese mismo 2006 en un torneo de golf que publicó la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford.

Trump, de 77 años, ha negado en múltiples ocasiones haber estado con Daniels e incluso haberla conocido.

Daniels dedicó los primeros minutos de su testimonio a los fiscales en contar como con 23 años pasó de ser una bailarina a actriz y guionista de cine porno. Aunque se mostró relajada durante su testimonio, los taquígrafos tuvieron que llamarle la atención para que hablase más despacio.

El equipo legal de Trump había pedido al juez Juan M. Merchán que la actriz no testificara sobre "detalles de cualquier acto sexual", lo que fue aceptado.

La actriz Stormy Daniels en un evento en Berlín el 11 de octubre del 2018. (Foto AP /Markus Schreiber) Imagen Markus Schreiber/AP

En el transcurso de las varias semanas del juicio, el exabogado de Daniels, Keith Davidson, dijo que negoció un pago de $130,000 en 2016 para mantener el silencio de Daniels sobre esa aventura con el magnate en 2006.

El intermediario en esa negociación fue Michael Cohen, antiguo abogado y mano derecha de Trump, quien se espera ahora que sea uno de los testigos estrella de la Fiscalía.

Aunque Daniels ha contado gran parte de lo que dijo en el juicio en entrevistas anteriores e incluso un libro que escribió, es la primera vez que revela los detalles de su encuentro con Trump frente al propio expresidente.

1.- Daniels cuenta que Trump la recibió con un pijama de satén

La actriz relató hoy que conoció a Trump en un evento en el marco de un torneo que golf en 2006 (él tenía 59 años; ella, 27) y que el político la describió como "inteligente" por ser, además de actriz porno, directora y guionista.

Tras ese encuentro, el guardaespaldas de Trump le pidió su teléfono.

Ese mismo día, Daniels fue a la habitación de hotel del magnate, que describió como "siete veces más grande que su apartamento" y dijo que Trump la recibió en pijama de satén, algo que sorprendió a la joven, quien le pidió que lo se cambiase, lo cual Trump hizo rápidamente.

2.- Una charla sobre Melania y un incidente con una revista

Sentados en la misma habitación, según Daniels, hablaron durante unas dos horas de diversos temas, como cuántas veces Daniels se tenía que hacer pruebas para ver si tenía enfermedades sexuales en su trabajo como actriz, y de la posibilidad de que ella apareciese en el programa de televisión de Trump.

También hablaron de la familia de Trump, y él le confesó que no dormía en la misma habitación que su esposa, Melania.

En un momento de la conversación, Daniels dijo que se cansó de que Trump fuese tan "arrogante y pomposo" en sus respuestas y lo amenazó con azotarle con una revista en el trasero, lo cual terminó haciendo.

Poco después, el juicio paró para un descanso y cuando el jurado y Daniels estaban fuera de la sala, el juez dijo a los fiscales que no necesitaban entrar en tantos detalles.

3.- Relaciones sexuales sin condón

Cuando Daniels regresó al estrado, la actriz relató que fue al baño un momento y, al salir, Trump ya estaba tumbado en la cama de forma insinuante en ropa interior.

Daniels indicó que pese a que no fue drogada ni tomó alcohol, no podía recordar "cómo terminó ahí", pero sí que practicó sexo sin preservativo con Trump.

"Nunca dije 'no' porque nunca dije nada", recordó la actriz.

Daniels señaló que luego volvió a ver a Trump en varias ocasiones y que, en una de ellas, él intentó volver a tener relaciones, pero no pasó nada porque dijo que estaba con el periodo, y esa fue la última vez que se vieron en persona.

4.- Daniels dice ante el jurado que odia a Trump

Cuando la defensa de Trump la interrogó, Daniels afirmó que odia al político republicano y que quiere que vaya a la cárcel si es declarado culpable.

Su respuesta fue una afirmación a publicaciones que ha hecho en el mismo sentido a través de sus redes sociales.

5.- Qué motivó a Daniels a aceptar el dinero

La defensa de Trump ha dejado entrever al jurado que ese pago podría considerarse una extorsión por parte de la actriz y su abogado.

No obstante, Daniels dijo hoy que el dinero no era la razón por la que aceptó el trato y que quería que se llegara a un acuerdo rápidamente porque estaba preocupada por una amenaza que recibió y porque no quería que su pareja de entonces supiera del encuentro que había tenido con Trump.

La defensa intentó desmentir estos argumentos apuntando a incoherencias en el testimonio de Daniels a lo largo de los últimos años.

En su turno, la los abogados defensores intentaron pintar, en repetidas ocasiones, a la actriz como una mentirosa impulsada por la codicia.

El proceso se retomará el jueves, al haber decretado el juez Merchán que los miércoles servirán de pausa mientras continúe el juicio.

