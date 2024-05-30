Qué le pidieron al juez los jurados del juicio a Trump en Nueva York en su primer día de deliberaciones

Video Juicio a Trump en Nueva York: ¿el testimonio de Cohen bastará para obtener un veredicto de culpabilidad?

Un relativo silencio se hizo en el juicio penal a Donald Trump al entrar, tras semanas de polémicas y algunos escandalosos testimonios, en la fase de deliberación del jurado, cuya primera jornada terminó sin un veredicto sobre la culpabilidad o no del expresidente.

Y aunque los jurados trabajan en el más absoluto secreto para determinar si Trump es culpable de los 34 cargos por alterar registros mercantiles para beneficiar su campaña electoral de 2016 en el llamado 'caso Stormy Daniels', el miércoles, tras más de cuatro horas deliberando, enviaron al juez Juan Merchán dos notas.

En la primera, piden revisar cuatro testimonios relacionados con David Pecker, un antiguo editor de tabloides que, durante la campaña electoral de 2016, ayudó a enterrar historias negativas del magnate; y también con Michael Cohen, exabogado y mano derecha de Trump.



En su segunda solicitud, el grupo de doce personas —siete hombres y cinco mujeres— pidió que el juez volviera a leerles las instrucciones que les dio al inicio de la jornada.

Así que es probable que al menos la mañana de este jueves esté dedicada a volver a oír las instrucciones del juez, alrededor de media hora, y a la lectura de la transcripción de los testimonios que piden y que hacen pensar que estaban enfocados en hasta qué punto Trump podía tener conocimiento de los esquemas.

Por qué los jurados piden que les lean las transcripciones de los testimonios

Para decidir la culpabilidad o no del acusado, el jurado solo cuenta con una hoja de veredicto y una computadora portátil cargada con documentos y otras pruebas presentadas en el caso, pero no mucho más.

De hecho, no pueden tener ninguna de las transcripciones de los testimonios del caso mientras deliberan, ni se les puede dar una copia escrita de las instrucciones que les leyó el juez el miércoles por la mañana.

Y como nadie más puede estar en la sala, deben comunicarse con el exterior a través de notas enviadas al juez, como lo hicieron en este caso.

Qué dijo Pecker al declarar en el juicio a Trump que el jurado quiere volver a escuchar

Los jurados pidieron, primero, escuchar lo que Pecker dijo sobre el plan para publicar historias positivas sobre Trump y negativas sobre sus oponentes, así como comprar y enterrar las que pudieran perjudicar al entonces candidato. Eso, dicen los fiscales, fue el punto de partida del caso.

Los miembros del jurado también quieren oír el relato de Pecker sobre una llamada telefónica que supuestamente recibió de Trump mientras estaba en una reunión de inversionistas en Nueva Jersey después de escuchar un rumor de que otro medio se había ofrecido a comprar la historia de la exmodelo de Playboy Karen McDougal sobre su aventura de un año con Trump a mediados de la década de 2000.

Pecker testificó que en la llamada, Trump le dijo: “Karen es una buena chica” y le preguntó: “¿Qué crees que debería hacer?”. Pecker testificó que su respuesta fue: " Creo que deberías comprar la historia y sacarla del mercado". Agregó que Trump le dijo que no compra historias porque siempre salen a la luz y que Cohen estaría en contacto.

"Me trató de pagar", exmodelo de Playboy rompe el silencio sobre supuesto romance con Trump

El editor dijo que salió de la conversación pensando que Trump estaba al tanto de los detalles de las afirmaciones de McDougal. También afirmó que creía que la historia era cierta y que habría sido un problema para Trump y su campaña si se hubiera hecho pública. La empresa matriz del National Enquirer, American Media Inc., finalmente pagó a McDougal $150,000 por los derechos de su historia.

El cuarto elemento que solicitaron los jurados es el testimonio de Pecker sobre su decisión de octubre de 2016 de retractarse de un acuerdo para luego vender los derechos de la historia de McDougal a Trump a través de una empresa que Cohen había establecido para la transacción, conocida como “cesión de derechos”.

“Llamé a Michael Cohen y le dije que el acuerdo, el acuerdo de asignación, estaba cancelado. No voy a seguir adelante. Es una mala idea y quiero que rompan el acuerdo”, testificó Pecker. “Estaba muy, muy enojado. Muy molesto. Gritándome, básicamente, a mí”.

Pecker testificó que le reiteró a Cohen que no iba a seguir adelante con el acuerdo y le insistió en que "lo rompiera". "Michael Cohen dijo: 'El jefe se va a enojar mucho contigo'", testificó Pecker.