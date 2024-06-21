Trump se salta el guion en su retórica antiinmigrante: dice que quiere dar 'green cards' a graduados extranjeros

Video Encuestas arrojan un empate entre Biden y Trump en la carrera por la presidencia: analizamos los sondeos

Donald Trump y Joe Biden parece que están de acuerdo en un segundo asunto, después del de los aranceles a China. Y sorprendentemente es en una cuestión de inmigración: los extranjeros con un título superior estadounidense deberían poder quedarse a trabajar.

“Lo que yo quiero hacer y haré es que si te gradúas de una universidad, creo que deberías tener automáticamente como parte del diploma una ‘green card’ y poder permanecer en el país”, dijo Trump en una entrevista en un pódcast publicado este jueves. "Y eso incluye el junior college, cualquiera que se gradúe, que haya ido dos o cuatro años".

Así Trump marca al menos una excepción en el discurso antiinmigrante con el que ha hecho campaña y que lo ha llevado a decir que los extranjeros envenenan la sangre del país y que pensaba poner en marcha, si regresaba a la Casa Blanca, una operación de deportaciones masivas para expulsar a todos los indocumentados.

Esto, en un momento en que la migración ha ocupado el centro de la actualidad política por las recientes órdenes ejecutivas del presidente Biden, que, por un lado, busca poner freno a la llegada de nuevos indocumentados con severas restricciones al asilo y, por el otro, busca facilitar la regularización de su estatus a cientos de miles de personas que llevan años en el país en situación irregular y están casados con ciudadanos.

Trump insiste en que sí está a favor de la migración legal, aunque su paso por la Casa Blanca lo ponga en duda

La sugerencia hecha por Trump en su entrevista en el pódcast 'All-In' supondría dar el permiso de residencia, y por consiguiente también un camino hacia la ciudadanía, a cientos de miles de extranjeros, algo que contrasta profundamente con el discurso con que ha hecho campaña desde que entró en política.

Y es que en sus mítines Trump promete deportaciones masivas y no duda en acusar a los inmigrantes de virtualmente todos los males del país. Los señala de robar puestos de trabajo, algo que desmiente la misma Reserva Federal, y recibir ayudas del gobierno, e incluso "envenenar la sangre del país".

Video Trump arremete contra los indocumentados y evoca retórica nazi al decir que “envenenan la sangre” de EEUU

Aunque en ocasiones busca aclarar que considera que hay diferencias entre la inmigración legal e ilegal, lo cierto es que durante sus años en la Casa Blanca también propuso dificultar el acceso a permisos de trabajo, residencia y hasta la lotería de visas.

Nada más llegar a la presidencia, en 2017 emitió su "Comprar estadounidense, contratar estadounidense", directiva con la que ordenó a los miembros de su gabinete que se aseguraran de que las empresas solo obtenían visas para los trabajadores mejor pagados.

También ha criticado la "inmigración en cadena" y el programa de visas H1-B, que usan muchas compañías, en particular del sector tecnológico, para reclutar extranjeros.

Trump culpa al coronavirus de su política migratoria en la Casa Blanca

Las sorprendentes declaraciones del magnate se producen pocos días después de que su rival demócrata anunciara una medida similar, aunque otorgando visas y no permisos de residencia.

Además, Trump explicó que durante su gestión no puso en marcha la medida en la que ahora dice creer por culpa de la pandemia de coronavirus. Aseguró que conoce historias "de personas que se han graduado en una gran universidad" estadounidense y quieren "desesperadamente quedarse" en el país.

"Tenían un plan de negocio, un concepto, y no pueden: vuelven a India, a China, y hacen el mismo negocio en esos países y se convierten en multimillonarios, empleando a miles y miles de personas. Y eso se podría haber hecho aquí", afirmó.

"Necesitas tener gente para elegir quien va a trabajar para tu empresa", dijo. "Y tiene que ser gente preparada. Necesitas gente brillante".

Con información de AP y AFP.