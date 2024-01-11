Cuatro cosas que dejó el debate de Iowa entre Nikki Haley y Ron DeSantis

Video En cinco minutos, las noticias más importantes de este miércoles 10 de enero

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exembajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley se enfrentaron este miércoles en el quinto debate de las primarias presidenciales republicana, el último antes de los caucus de Iowa.

Fue el primero en el que solo participaron dos aspirantes, lo que lo hizo más dinámico, pero, al mismo tiempo, facilitó que los dos contrincantes se dedicaran a atacarse mutuamente y a desmontar agresivamente los argumentos que presentaba el contrario.

Para este cara a cara realizado por CNN además de Haley y DeSantis, había calificado Trump, quien por quinta vez rehusó debatir con sus contrincantes republicanos y prefirió estar en vivo con la cadena Fox en un 'town hall' emitido a la misma hora.

Tuvo lugar a pocos días de los caucus, las asambleas en las que se vota por el candidato en el estado y mientras están haciendo llamamientos de último minuto a los votantes para que asistan a la contienda del 15 de enero, que podría ser la noche de asambleas más fría de la historia.

El empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy no cumplió con los requisitos para el debate y dijo que, en su lugar, participaría en un podcast presentado por Tim Pool. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, tampoco calificó y por la tarde, durante un evento, anunció que abandonaba la carrera presidencial republicana.

Acá te presentamos algunos de los aspectos clave del debate.

1. DeSantis y Haley, solos por primera vez (a la sombra de Trump)

Haley y DeSantis habían pasado gran parte de las primarias flanqueados por rivales con peor desempeño en las encuestas, por lo que este cara a cara representaba mucho para la exgobernadora de Carolina del Sur y el gobernador de Florida.

Ambos luchan por posicionarse como la alternativa al expresidente Donald Trump, el gran ausente.

Los partidarios de Haley destacan sus buenas perspectivas de acercarse a Trump. Una encuesta realizada esta semana por la Universidad de New Hampshire y CNN mostró que tres de cada diez votantes republicanos escogería a la exembajadora en ese estado, en comparación con cuatro de cada diez que votarían por el expresidente.

Haley y DeSantis también se pelean los votantes que apoyaban al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, que este miércoles anunció el fin de su campaña.

2

. Los ataques mutuos entre DeSantis y Haley

Haley abrió el debate promocionando un nuevo sitio web para rastrear las “mentiras” de DeSantis, llamado Desantislies.com, que fue mencionado durante varias ocasiones a lo largo de un debate que por momentos se convirtió en un monótono torneo de acusaciones.

El intercambio más agudo se produjo después de que Haley continuara atacando a DeSantis por cómo dirigió su campaña, diciendo que mostraba que no se podía confiar en él para gobernar el país si podía gastar 150 millones de dólares y tenía tanto caos interno y encuestas estancadas.

Cuando el gobernador de Florida intentó interrumpirla, Haley dijo: “Creo que toqué un punto sensible”. DeSantis desestimó las críticas como “asuntos de proceso”.

Hacia el final del encuentro, luego de las constantes acusaciones de Haley, DeSantis respondió con un argumento similar.

"Ahora que está siendo examinada, Nikki Haley tiene este problema con la podología balística: se pega un tiro en el pie cada dos días", escribió la campaña del gobernador de Florida en un mensaje en la red X.

3. Christie le da oxígeno a Haley

Aunque no sucedió dentro del debate, sí se produjo poco antes del inicio y marcó el evento. En New Hampshire, Christie anunció que ponía fin a su campaña por la nominación republicana, algo que muchos consideran que puede ayudar a Haley.

Quienes pedían a Christie que se retirara, estiman que con eso Haley puede aglutinar el voto conservador moderado de una manera que pueda hacerle más peso a Trump, luego de que la candidatura de DeSantis perdió el fuelle con el que empezó, cuando se pensaba que era la opción conservadora al polémico exmandatario.

Aunque al anunciar su retiro, Christie dijo que trabajará para evitar que Trump sea nuevamente presidente de EEUU, no aclaró si dará su apoyo a alguno de los candidatos que quedan en la disputa.

Algunas encuestas indican que quienes prefieren a Christie darían su voto a Haley ante la ausencia del primero, en una proporción del 70% aproximadamente.

Los comentarios que pudieron escucharse en el micrófono abierto que llevaba poco antes de salir al evento, parecen indicar que no considera que la candidatura de Haley tenga la fuerza necesaria para enfrentarse al exmandatario.

4. Los ataques y dichos sobre Donald Trump

Desde que comenzaron los debates en agosto, la ausencia de Trump ha creado una escena en la que los contendientes de las primarias republicanas están luchando por el segundo lugar y uno de los temas principales termina siendo el expresidente.

En este caso, el tema quedó planteado desde el comienzo, ya que la pregunta inicial fue por qué cada uno de los dos candidatos pensaba que eran la mejor opción para los votantes que no querían apoyar a Trump.

"No necesitamos otro político bocón que simplemente te diga lo que cree que quieres escuchar, sólo para poder asumir el cargo y cumplir las órdenes de sus donantes", dijo DeSantis.

Haley rápidamente criticó al expresidente por aumentar el déficit federal, no ser lo suficientemente duro contra China y no poner fin a la inmigración ilegal.

El debate siguió con los ataques mutuos entre los dos contendientes, pero con esporádicos golpes a Trump.

La campaña de Trump ya ha bromeado diciendo que los debates son en realidad castings vicepresidenciales y en su ‘town hall’ en Fox News, sugirió que ya sabía quién sería su elección. Como ha sido el caso, no parecía probable que el debate del miércoles cambiara el dominio de Trump.

