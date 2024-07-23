La salida de Biden complica toda la estrategia de campaña de Trump y lo pone en aprietos

Video Entre elogios y críticas: el legado que deja el presidente Biden tras más de 50 años en la política

Durante el último año y medio, la campaña electoral del expresidente Donald Trump invirtió tiempo y dinero atacando y ridiculizando, personal y políticamente, a Joe Biden, como parte de una estrategia diseñada alrededor de su oponente y no de su propio candidato, por lo que la salida de la contienda del presidente supone un cambio súbito para el candidato republicano y su equipo.

Según un reporte del periodista y analista político Tim Alberta en The Atlantic, en preparación de una posible salida de Biden, la campaña de Trump “comenzó el proceso de preparar planes de contingencia y estudió las debilidades de las posibles alternativas, empezando por la vicepresidenta Kamala Harris”.

“Concluyeron que Biden no abandonaría la contienda”

PUBLICIDAD

“Para el momento del debate, sin embargo, concluyeron que la ventana de oportunidad de los demócratas ya se había cerrado”, continúa Alberta, añadiendo que los aliados de Trump se habían convencido de que "el fuerte ego irlandés del presidente no le permitiría salir de una pelea con un hombre al que desprecia”.

El equipo de Trump ha negado esta narrativa.

En declaraciones a The Associated Press durante la Convención Nacional Republicana, el encuestador y asesor principal de Trump Tony Fabrizio dijo "tengan la seguridad de que estamos 100% listos" en referencia a un posible retiro de Biden.

A pesar de lo dicho por los voceros de su propia campaña, Trump mismo parece confirmar la idea de que la salida de Biden tomó a su campaña por sorpresa.

En una publicación en su red social Truth Social el domingo, el expresidente arremetió contra la salida de Biden, calificándola de “fraude” y sugiriendo incluso que su partido debería ser reembolsado en los fondos dedicados a atacarle.

“Así que nos obligan a gastar tiempo y dinero en combatir al corrupto Joe Biden, sale mal en las encuestas después de un terrible debate y abandona la contienda. Ahora debemos empezar todo de nuevo. ¿No debería el Partido Republicano ser reembolsado por un fraude en el que todo el mundo alrededor de Joe, incluyendo sus doctores y los Medios de Noticias Falsas, encubrieron que no podía competir por la presidencia ni ser presidente? ¿Solo pregunto?”, dice Trump en la publicación.

La reestructuración de la campaña a menos de cuatro meses del día de las elecciones, plantea un desafío para Trump y su equipo, quienes ahora enfrentarán a un nuevo oponente —probablemente la vicepresidenta Kamala Harris—, frente a un electorado que ha dejado en claro que rechaza las que hasta el domingo fueron sus opciones y ha dicho que quiere candidatos más jóvenes.

PUBLICIDAD

Aun así, no han perdido el tiempo. En un comunicado el domingo en respuesta a la noticia de la salida de Biden, el asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, y su compañera jefa de campaña, Susie Wiles, criticaron a Harris, insistiendo en que ella “será incluso PEOR para la gente de nuestra nación que Joe Biden”.

“Cada uno es dueño del récord del otro y no hay distancia entre los dos”, dijeron.

Según The Associated Press, también seguirán acusándola de ser parte de un encubrimiento del deterioro de la salud de Biden y atacarán su historial en California, donde se desempeñó como fiscal de distrito en San Francisco y fiscal general del estado antes de ser elegida para el Senado.

Harris vs. Trump: contraste generacional

A sus 59 años, Harris representaría un marcado contraste generacional con Trump, quien cumplió 78 años el mes pasado y quien al ser nominado la semana pasada se convirtió en el candidato presidencial más anciano de la historia política de Estados Unidos.

Harris también sería la primera mujer y la primera persona de descendencia afroasiática en ocupar el cargo de presidenta, lo que hace que su candidatura sea potencialmente histórica, con la capacidad de atraer nuevo apoyo de mujeres, minorías y votantes más jóvenes.

La vicepresidenta ha sido la voz principal del gobierno de Biden sobre el tema de la protección del derecho al aborto, un asunto que anima a los demócratas desde la anulación de Roe v. Wade y que el partido pretender convertir en uno de sus principales temas de campaña este otoño.

PUBLICIDAD

Trump, quien hasta hace poco se jactaba de haber nominado a los jueces de la Corte Suprema que eventualmente derogaron a Roe v. Wade, ahora rehúye el tema sobre el que dice que es mejor dejarlo en manos de los estados. Sin embargo, la férrea oposición de su compañero de fórmula, JD Vance, quien se ha manifestado a favor de una prohibición nacional del aborto, podría complicarle las cosas al expresidente.

Ante la perspectiva de debatir con Harris, quien es una fiscal con una vasta experiencia, Trump pidió el domingo un cambio de sede del próximo debate presidencial que está pautado para tener lugar en la cadena nacional ABC, para Fox News una estación que noticias por cable que no disimula su favoritismo por el expresidente.

"Para una campaña que se fue a la cama el sábado creyendo que dictaría en qué términos se disputarían las elecciones... el domingo trajo una sensación desconocida de impotencia. Por primera vez en mucho tiempo, Trump no controla la narrativa de 2024", dijo Alberta en su reporte.

“Realmente no puedo exagerar lo problemático que esto es para la operación de Trump. Todo lo que construyeron fue personalizado para una contienda con Biden. Y quiero decir... 'todo'”, escribió dijo Alberta en X, momentos después del retiro de Biden de la contienda.

Vea también: