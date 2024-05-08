Robert Kennedy Jr., el candidato presidencial independiente, dice que un gusano le comió parte de su cerebro

Video ¿La campaña de Robert F. Kennedy Jr. afecta más a Joe Biden o a Donald Trump? El análisis en Línea de Fuego

El candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. dijo en una deposición legal revelada en un reporte de The New York Times que un gusano se había comido parte de su cerebro.

En la deposición, Kennedy dice que al momento del peculiar diagnóstico experimentaba “pérdida de memoria y confusión” graves y que el animal habría muerto después en su cabeza.

Kennedy, de 70 años de edad, se presenta como una alternativa relativamente joven y saludable frente a los candidatos de los dos principales partidos, el presidente Joe Biden, de 81 años, y el expresidente Donald Trump de 77, pero, según su propia admisión, ha enfrentado graves problemas de salud. La familia de Kennedy manifestó su apoyo a la reelección del presidente Biden.

Los problemas médicos de Robert Kennedy Jr.

La deposición fue hecha durante el proceso de divorcio de su segunda esposa, Mary Richardson Kennedy, en 2012, en el que el hombre alegaba que sus finanzas se habían visto afectadas por sus graves dificultades cognitivas.

El divorcio no fue finalizado porque Richardson Kennedy murió por suicidio en mayo de 2012.

En la deposición, Kennedy dijo que también había sido diagnosticado con envenenamiento por mercurio, lo que puede causar graves problemas neurológicos. “Claramente, tengo problemas cognitivos”, dijo en la declaración. " Tengo pérdida de memoria a corto plazo y pérdida de memoria a largo plazo".

Kennedy dijo que exámenes de sangre mostraron que sus niveles de mercurio eran 10 veces superiores a lo que la Agencia de Protección Ambiental considera seguro.

Kennedy también ha sufrido por varias décadas de fibrilación auricular, una anomalía de los latidos del corazón que aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o insuficiencia cardíaca, y ha sido hospitalizado al menos cuatro veces por esa condición.

También dijo en la declaración que había contraído hepatitis C como consecuencia del uso intravenoso de heroína, una adicción que sufrió en su juventud durante 14 años, pero aclaró que había sido tratado y que no tenía efectos persistentes por la infección.

En una entrevista con The New York Times, Kennedy dijo que se había recuperado de todas sus dolencias; pero su campaña se negó a proporcionar su información médica.

Quién es Robert Kenneddy Jr.

Kennedy es un abogado ambientalista que ha ganado notoriedad no solo por pertenecer a una de las dinastías políticas más famosas de Estados Unidos, sino también por su manifiesto escepticismo sobre el uso de vacunas y por propagar opiniones médicas sin tener entrenamiento formal en medicina.

El candidato independiente preside la organización antivacunas Defensa de la Salud Infantil (Children's Health Defense), que ha vinculado falsamente las inoculaciones infantiles con un aumento del autismo y otras afecciones médicas.

Su hermana, la exvicegobernadora de Maryland Kathleen Kennedy Townsend, su hermano, el exrepresentante demócrata por Massachusetts Joseph Kennedy II, y su sobrina, la directora ejecutiva de Iniciativas de Salud Global de la Universidad de Georgetown, Maeve Kennedy McKean, han criticado públicamente a Kennedy por participar en campañas en las redes sociales que han avivado el miedo y la desconfianza hacia las vacunas y por atacar a las instituciones de salud pública que buscan frenar la propagación de enfermedades infecciosas.