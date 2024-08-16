Plan económico de Harris: bajar el costo de la vivienda, ampliar el crédito fiscal por hijo y reducir precios de alimentos

Video Eliminar deudas médicas y ampliar el crédito fiscal por hijos: detalles del plan económico de Kamala Harris

La vicepresidenta Kamala Harris presentó este viernes un amplio conjunto de propuestas económicas que ofrecen nuevas exenciones impositivas y reducen el costo de vida para los estadounidenses, con el objetivo de dar respuestas a las preocupaciones financieras de los votantes.

Harris llegó al estado clave de Carolina del Norte para exponer sus planes, con los que busca dar respuesta a muchos de los ataques de quien será su contrincante en las elecciones presidenciales de noviembre, el republicano Donald Trump.

La candidata demócrata presentó una serie de propuestas, entre ellas, prohibir a nivel federal la especulación con los precios de los alimentos. También propone una ayuda de 25,000 dólares para el pago inicial de ciertos compradores de vivienda por primera vez e incentivos fiscales para los constructores de viviendas iniciales.

Harris propuso exenciones impositivas dirigidas a las familias, así como a las personas de ingresos medios y bajos y ampliaría el crédito fiscal por hijo a 3,600 dólares, y 6,000 dólares para los niños en su primer año de vida.

Harris ofreció ampliar el crédito fiscal por ingresos laborales para cubrir a las personas con empleos de bajos ingresos sin hijos, lo que, según las estimaciones de la campaña, reduciría su tasa impositiva efectiva en 1,500 dólares.

Harris quiere reducir costos en acceso a la salud, alimentos y vivienda

Harris también quiere reducir las primas de seguro médico a través de la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare. Muchos de los cambios requerirían la aprobación del Congreso, algo complicado en el entorno político actual de polarización y bloqueos.

La propuesta de Harris sobre los precios de los alimentos instruiría a la Comisión Federal de Comercio a penalizar a las "grandes corporaciones" que se involucran en aumentos de precios y señala la falta de competencia en la industria de envasado de carne como causante del aumento de los precios de la carne.

En un comunicado compartido a los medios, la campaña de Harris dijo que propondría la "construcción de 3 millones de nuevas unidades de vivienda para poner fin a la escasez de oferta de viviendas en los próximos cuatro años" para atacar la "grave escasez de viviendas en todo Estados Unidos que está haciendo subir los precios".

Propone "una expansión histórica del incentivo fiscal existente para las empresas que construyen viviendas de alquiler asequibles. La vicepresidenta Harris también tomará medidas para que ciertas tierras federales sean elegibles para ser reutilizadas para nuevos desarrollos de viviendas que las familias puedan pagar".

"Reducir el alquiler para los estadounidenses trabajadores... Impedir que los inversores de Wall Street compren y aumenten el precio de las viviendas en grandes cantidades", indica la propuesta. Y "proporcionar un apoyo histórico de $25,000 para el pago inicial a los propietarios de viviendas por primera vez".

El plan busca reducir impuestos para las familias de clase media con niños. Harris dice que "restablecerá el crédito fiscal por hijos ampliado y luchará para que se convierta en una ley vigente en todo el país. Proporcionará hasta 3,600 dólares de crédito fiscal por hijo para la clase media y las familias trabajadoras con niños que atraviesan dificultades".

"Como vicepresidenta, emitió el voto decisivo en la Ley de Reducción de la Inflación para ayudar a millones de estadounidenses a ahorrar $800 al año en su seguro médico, ganar el derecho de Medicare a negociar precios más bajos de los medicamentos con las grandes compañías farmacéuticas, limitar el costo de la insulina a $35 para las personas mayores y limitar los costos de bolsillo de los medicamentos para las personas mayores a $2,000 a partir del próximo año.

Mitigar los ataques de Trump

Harris está tratando de mitigar los ataques de Trump contra ella como "una liberal radical de California que rompió la economía", como dijo durante un discurso el jueves en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde mostró artículos populares de supermercados destinados a representar el alto costo de los alimentos.

La inflación interanual ha alcanzado su nivel más bajo en más de tres años, pero los precios de los alimentos siguen estando un 21% por encima de donde estaban hace tres años. Un informe del Departamento de Trabajo de esta semana mostró que casi toda la inflación de julio reflejó precios de alquiler más altos y otros costos de vivienda, una tendencia que, según datos en tiempo real, se está suavizando.

Como resultado, los costos de la vivienda deberían aumentar más lentamente en los próximos meses, lo que contribuirá a una menor inflación.

Las encuestas muestran que los estadounidenses son más propensos a confiar en Trump que en Harris cuando se trata de manejar la economía: alrededor del 45% dice que Trump está mejor posicionado para manejar la economía, mientras que el 38% dice lo mismo de Harris.

Aprovechando un resurgimiento del entusiasmo desde el reinicio de la campaña de los demócratas, Harris se ha embarcado en una ofensiva en estados en disputa en las últimas semanas que ha ampliado el número de carreras consideradas competitivas.

En Carolina del Norte, los demócratas están navegando con cautela entre la energía renovada en un estado económicamente dinámico que no ha sido ganado por un candidato presidencial demócrata desde Barack Obama en 2008.

Carolina del Norte ha sido un punto caliente para las visitas de Biden y Harris este año. Después del desastroso desempeño de Biden en el debate contra Trump en junio, Raleigh fue la primera ciudad en la que realizó un mitin en un intento de revitalizar a los votantes demócratas. Harris también hizo dos paradas en Carolina del Norte, en Greensboro y Fayetteville, en las semanas previas a la decisión de Biden de abandonar la carrera.