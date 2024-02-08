Los republicanos votan otra vez en Nevada: ahora en unos caucus que favorecen a Trump

Video Nikki Haley pierde en las primarias de Nevada a pesar de ser la única candidata, ¿es el fin de su campaña?

Se espera que Donald Trump arrase en los caucus republicanos de Nevada este jueves, lo que le daría al expresidente una tercera victoria consecutiva en la carrera presidencial republicana y mostraría su dominio en ese partido.

Su último gran rival republicano, la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, rechazó los caucus por considerarlos amañados y decidió, en cambio, presentarse a las primarias republicanas puramente simbólicas del martes, donde fue abrumadoramente derrotada por la opción de “ninguno de estos candidatos” elegida por los partidarios de Trump y los votantes descontentos.

PUBLICIDAD

Los republicanos convergen cada vez más detrás del candidato Trump mientras él enfrenta una avalancha de problemas legales, incluidos 91 cargos penales en cuatro casos separados.

Trump está ejerciendo su influencia tanto en el Congreso (donde los republicanos rechazaron un acuerdo de seguridad fronteriza después de que él presionara en contra del proyecto) como en el Comité Nacional Republicano, ya que la presidenta Ronna McDaniel podría renunciar en las próximas semanas después de que él cuestionó públicamente si debería permanecer en el cargo.

Trump todavía enfrenta un peligro sin precedentes para un candidato importante. Una corte federal de apelaciones dictaminó esta semana que Trump puede enfrentar un juicio por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, rechazando sus afirmaciones de que es inmune al procesamiento. Y este jueves la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos en un caso que intenta impedir que Trump participe en las elecciones presidenciales de 2024 por sus esfuerzos para revertir su derrota electoral de 2020.

Pero ninguno de esos acontecimientos parece estar dañando su posición entre los republicanos. Tampoco en Nevada.

Caucus de Nevada benefician a Trump

El Partido Republicano de Nevada decidió evitar una elección primaria prescrita por la Legislatura y en su lugar celebrar asambleas electorales para determinar qué candidato recibirá a sus delegados, una decisión que apoyó el equipo de Trump.

El sistema resultante permitió al partido tener más control sobre quién participa y le dio a Trump una ventaja mayor de la que ya habría tenido, pero dejó a algunos votantes confundidos. El Partido Republicano estatal exigía que los candidatos eligieran postularse en los caucus o en las primarias.

PUBLICIDAD

Trump es el único candidato importante que queda en las asambleas de este jueves y se espera que gane los 26 delegados republicanos de Nevada. Se encuentra en una posición sólida de cara a marzo, cuando el calendario republicano se acelera, para reunir los 1,215 delegados que necesita para asegurar la nominación.



Los caucus requieren que los candidatos cultiven más apoyo de las bases y gasten recursos en organización para garantizar que los votantes se presenten a una hora y lugar determinados por la noche para mostrar su apoyo. El sistema tiende a beneficiar a Trump, con sus años de respaldo de las bases del partido además de los años que él y su equipo han pasado captando miembros locales.

Si bien Trump y Haley no tendrán un enfrentamiento en Nevada este jueves, competirán en los caucus republicanos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con la esperanza de conseguir los cuatro delegados del territorio.

El expresidente visitó Nevada el mes pasado y se espera que regrese al estado este jueves para celebrar su victoria. Su campaña ha dicho que sus primeros esfuerzos son la base para cuando Nevada se convierta en un estado político indeciso en noviembre.

"Nevada es un estado péndulo en las elecciones generales y todo lo que hagamos ahora para el caucus y la organización dará dividendos en las próximas semanas cuando comencemos las elecciones generales contra Joe Biden", dijo el asesor principal de campaña de Trump, Chris LaCivita.

Mira también: