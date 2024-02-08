Donald Trump gana los caucus republicanos de Nevada tras ser el único candidato importante en participar

Video Los posibles escenarios que enfrenta Trump en la Corte Suprema sobre su aparición en la boleta electoral en Colorado

Tal y como se esperaba, el expresidente Donald Trump ganó este jueves por la noche las asambleas electorales republicanas de Nevada después de ser el único candidato importante en participar.

La última gran rival republicana de Trump, la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, rechazó los caucus por considerarlos amañados y decidió, en cambio, presentarse a las primarias republicanas puramente simbólicas del martes, donde fue abrumadoramente derrotada por la opción de “ninguno de estos candidatos” elegida por los partidarios de Trump y los votantes descontentos.

La victoria de Trump en Nevada le otorga los 26 delegados del estado. Necesita acumular 1,215 delegados para conseguir formalmente la nominación del partido y podría alcanzar esa cifra en marzo.

El Partido Republicano de Nevada decidió evitar una elección primaria prescrita por la Legislatura y en su lugar celebrar asambleas electorales para determinar qué candidato recibirá a sus delegados, una decisión que apoyó el equipo de Trump.

El sistema resultante permitió al partido tener más control sobre quién participa y le dio a Trump una ventaja mayor de la que ya habría tenido, pero dejó a algunos votantes confundidos.

Su campaña ha dicho que sus primeros esfuerzos son la base para cuando Nevada se convierta en un estado político indeciso en noviembre.

“Nevada es un estado campo de batalla en las elecciones generales y todo lo que hagamos ahora para el caucus y la organización dará dividendos en las próximas semanas cuando comencemos las elecciones generales contra Joe Biden”, dijo el asesor principal de campaña de Trump, Chris LaCivita.

También gana en las Islas Vírgenes

Si bien Trump y Haley no tendrán un enfrentamiento en Nevada el jueves, sí compitieron en los caucus republicanos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Trump ganó la contienda por un amplio margen, obteniendo los cuatro delegados del territorio.

Según proyecciones de la agencia AP, Trump consiguió el 73% de los votos y Haley se alzó con el 26%.

"Acaba de llegar la noticia de que hemos ganado abrumadoramente los 'caucus' de las Islas Vírgenes, TODOS los Delegados (...) Acabo de llamar para dar las gracias a los participantes. Lo están celebrando y se lo están pasando en grande, ¡se lo merecen! Ha sido un gran día para su Presidente favorito, el Partido Republicano y la democracia", expresó el exmandatario en Truth Social.

Ni Trump ni Haley hicieron campaña en las Islas Vírgenes, centrados en el estado de Nevada, donde la también exgobernadora de Carolina del Sur se presentó a las primarias y acabó fracasando porque los votantes optaron por no respaldar a ninguno de los candidatos en liza.

Los caucus requieren que los candidatos cultiven más apoyo de las bases y gasten recursos en organización para garantizar que los votantes se presenten a una hora y lugar determinados por la noche para mostrar su apoyo. El sistema tiende a beneficiar a Trump, con sus años de respaldo de la base del partido junto con los años que él y su equipo han pasado cultivando miembros locales del partido.

Trump define su liderazgo a pesar de líos legales

Los republicanos convergen cada vez más detrás de Trump mientras él enfrenta una avalancha de problemas legales, incluidos 91 cargos penales en cuatro casos separados. Trump está ejerciendo su influencia tanto en el Congreso (donde los republicanos rechazaron un acuerdo de seguridad fronteriza después de que él presionó contra él) como en el Comité Nacional Republicano, ya que la presidenta Ronna McDaniel podría renunciar en las próximas semanas después de que él cuestionó públicamente si debería permanecer en el cargo.

Trump todavía enfrenta un peligro sin precedentes para un candidato importante. Un panel federal de apelaciones dictaminó esta semana que Trump puede enfrentar un juicio por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, rechazando sus afirmaciones de que es inmune al procesamiento.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el jueves argumentos en un caso que intentaba impedir que Trump participara en las elecciones presidenciales de 2024 por sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020. Los jueces se mostraron ampliamente escépticos ante el esfuerzo.

Pero ninguno de esos acontecimientos parece estar dañando su posición entre los republicanos, incluso en Nevada.

