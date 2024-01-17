Cambiar Ciudad
Primarias Republicanas

CNN cancela otro debate republicano porque no habrá candidatos para debatir

Es el segundo debate que debe ser suspendido antes de las primarias de New Hampshire de la próxima semana por la negativa de Nikki Haley de enfrentarse con Ron DeSantis si el expresidente Donald Trump no asiste al careo para definir el candidato para las elecciones de Estados Unidos de noviembre.

Por:
Univision
Video Trump gana el caucus de Iowa con más del 50% de los votos; DeSantis supera a Haley y logra el segundo lugar

Un segundo presidencial republicano previsto para realizarse antes de las primarias de New Hampshire de la próxima semana fue cancelado después de que Nikki Haley se negara a participar en cualquier foro que no incluyera también al expresidente Donald Trump, quien es el favorito para lograr la nominación presidencial para las elecciones de Estados Unidos de noviembre.

Eso significa que por primera vez en años no habrá un debate entre precandidatos antes de las primarias de New Hampshire, que son las primeras elecciones formales del proceso de selección de nominados presidenciales de los principales partidos tras los caucus de Iowa.

PUBLICIDAD

CNN anunció el miércoles que cancelaría su debate, que estaba programado para el domingo en el New England College, un día después de que ABC y WMUR-TV dijeran que cancelarían el debate del jueves, planeado en Saint Anselm College, tras la afirmación de Haley de que el próximo debate en el que participará "será con Donald Trump o Joe Biden".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se había comprometido a participar en ambos debates, pero como el favorito, Trump, se ha saltado todos los debates republicanos hasta el momento, la no participación de Haley había sido el factor decisivo para que continuaran.

Más sobre Primarias Republicanas

Primarias en Georgia: victorias para Fani Willis y el juez que preside el caso electoral contra Trump
4 mins

Primarias en Georgia: victorias para Fani Willis y el juez que preside el caso electoral contra Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El encuentro de Donald Trump y Ron DeSantis en Florida: ¿una reconciliación estratégica de cara a las elecciones de noviembre?
2 mins

El encuentro de Donald Trump y Ron DeSantis en Florida: ¿una reconciliación estratégica de cara a las elecciones de noviembre?

Elecciones en Estados Unidos 2024
Los fieles de Nikki Haley siguen siendo un problema para Trump en noviembre
3 mins

Los fieles de Nikki Haley siguen siendo un problema para Trump en noviembre

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las tácticas dilatorias de Trump para demorar (y hasta anular) los juicios en su contra
6 mins

Las tácticas dilatorias de Trump para demorar (y hasta anular) los juicios en su contra

Elecciones en Estados Unidos 2024
Los ‘Sin Etiquetas’ tendrán candidato en las presidenciales
3 mins

Los ‘Sin Etiquetas’ tendrán candidato en las presidenciales

Elecciones en Estados Unidos 2024
Así se preparan Biden y Trump para la revancha electoral
7 mins

Así se preparan Biden y Trump para la revancha electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Qué significa que Nikki Haley "suspenda" su campaña y a quién beneficiará
3 mins

Qué significa que Nikki Haley "suspenda" su campaña y a quién beneficiará

Elecciones en Estados Unidos 2024
McConnell anuncia su apoyo a Trump (poco después del retiro de Haley)
2 mins

McConnell anuncia su apoyo a Trump (poco después del retiro de Haley)

Elecciones en Estados Unidos 2024
Supermartes: la exestrella del béisbol Steve Garvey y el representante Adam Schiff competirán por un puesto en el Senado
3 mins

Supermartes: la exestrella del béisbol Steve Garvey y el representante Adam Schiff competirán por un puesto en el Senado

Elecciones en Estados Unidos 2024
Nikki Haley abandona la carrera presidencial sin darle su apoyo a Donald Trump
4 mins

Nikki Haley abandona la carrera presidencial sin darle su apoyo a Donald Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024

¿A Haley le quedó mal sabor del debate anterior?

La movida de la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de las Naciones Unidas podría vincularse con el resultado del último debate, en el que solo participaron Haley y DeSantis.

En ese encuentro, Haley no tuvo un desempeño tan bueno como se esperaba y DeSantis finalmente terminó venciéndola por el segundo lugar en las primeras asambleas electorales de Iowa del lunes.

DeSantis dijo que Haley "tiene miedo de debatir porque no quiere responder las preguntas difíciles" y un portavoz de Trump la llamó "globalista desesperada".

Haley había argumentado ante los asistentes al caucus que elegirla les da a los republicanos una mejor oportunidad de derrotar al presidente Joe Biden en noviembre, señalando datos de encuestas que la muestran con la mayor ventaja entre el campo republicano en un enfrentamiento teórico en las elecciones generales.

Aunque Haley terminó tercera en Iowa, detrás de Trump y DeSantis, se ha demostrado que está mejor posicionada en el siguiente estado en votar, New Hampshire, y se ha inclinado por enmarcar el resto de las primarias como una carrera de dos personas entre Trump y sí misma.

PUBLICIDAD

CNN informó que organizaría una asamblea ciudadana con Haley el jueves desde New England College.
DeSantis participó en su propio ayuntamiento de CNN el martes.


Relacionados:
Primarias RepublicanasPrimarias New HampshireNikki HaleyRon DeSantisDonald TrumpCNN

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX