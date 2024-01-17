CNN cancela otro debate republicano porque no habrá candidatos para debatir

Video Trump gana el caucus de Iowa con más del 50% de los votos; DeSantis supera a Haley y logra el segundo lugar

Un segundo presidencial republicano previsto para realizarse antes de las primarias de New Hampshire de la próxima semana fue cancelado después de que Nikki Haley se negara a participar en cualquier foro que no incluyera también al expresidente Donald Trump, quien es el favorito para lograr la nominación presidencial para las elecciones de Estados Unidos de noviembre.

Eso significa que por primera vez en años no habrá un debate entre precandidatos antes de las primarias de New Hampshire, que son las primeras elecciones formales del proceso de selección de nominados presidenciales de los principales partidos tras los caucus de Iowa.

CNN anunció el miércoles que cancelaría su debate, que estaba programado para el domingo en el New England College, un día después de que ABC y WMUR-TV dijeran que cancelarían el debate del jueves, planeado en Saint Anselm College, tras la afirmación de Haley de que el próximo debate en el que participará "será con Donald Trump o Joe Biden".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se había comprometido a participar en ambos debates, pero como el favorito, Trump, se ha saltado todos los debates republicanos hasta el momento, la no participación de Haley había sido el factor decisivo para que continuaran.

¿A Haley le quedó mal sabor del debate anterior?

La movida de la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de las Naciones Unidas podría vincularse con el resultado del último debate, en el que solo participaron Haley y DeSantis.

En ese encuentro, Haley no tuvo un desempeño tan bueno como se esperaba y DeSantis finalmente terminó venciéndola por el segundo lugar en las primeras asambleas electorales de Iowa del lunes.

DeSantis dijo que Haley "tiene miedo de debatir porque no quiere responder las preguntas difíciles" y un portavoz de Trump la llamó "globalista desesperada".

Haley había argumentado ante los asistentes al caucus que elegirla les da a los republicanos una mejor oportunidad de derrotar al presidente Joe Biden en noviembre, señalando datos de encuestas que la muestran con la mayor ventaja entre el campo republicano en un enfrentamiento teórico en las elecciones generales.

Aunque Haley terminó tercera en Iowa, detrás de Trump y DeSantis, se ha demostrado que está mejor posicionada en el siguiente estado en votar, New Hampshire, y se ha inclinado por enmarcar el resto de las primarias como una carrera de dos personas entre Trump y sí misma.

CNN informó que organizaría una asamblea ciudadana con Haley el jueves desde New England College.

DeSantis participó en su propio ayuntamiento de CNN el martes.