Despidos y 'rendición' en New Hampshire: ¿está la campaña de DeSantis cerca de su fin?

Video Sin Biden en la boleta electoral, New Hampshire se alista para las primarias: esto debes saber

Una nueva ola de despidos en el comité de acción política o super PAC, Never Back Down, encargado de la coordinación de la mayor parte de las tareas de organización de los eventos de campaña de Ron DeSantis y el virtual fin de su campaña en el estado de New Hampshire, podrían estar señalando problemas para las ambiciones presidenciales del gobernador de Florida.

El decepcionante resultado que obtuvo en los caucus de Iowa, donde DeSantis había invertido enormes cantidades de tiempo y dinero, así como el fin de la campaña del exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, cuyo apoyo se espera que se traslade mayoritariamente hacía la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, supusieron un cambio sísmico en las ya sombrías expectativas del gobernador.

Never Back Down, el súper PAC de DeSantis en desbandada

Los despidos en Never Back Down comenzaron inmediatamente después del decepcionante resultado de DeSantis en Iowa, 30 puntos porcentuales por debajo Trump y apenas dos puntos sobre Haley, tras gastar $35 millones en el estado y haber visitado todos sus condados.

Never Back Down había sufrido una primera e inesperada oleada de despidos a principios de diciembre que tomó por sorpresa a varios de sus directivos, incluyendo a su directora de comunicaciones y portavoz Erin Perrine y su director de operaciones Matthew Palmisano, días después de la renuncia a su dirección general de Adam Laxalt, el exfiscal general de Nevada que fue derrotado por Catherine Cortez Masto en las elecciones por la senaduría de ese estado en 2022 y quien es un antiguo amigo personal de DeSantis.

Según un reporte de The New York Times, los nuevos despidos no solo se concentraron en New Hampshire, estado que ya fue virtualmente abandonado por la campaña de DeSantis, sino también en Carolina del Sur, donde su campaña ha centrado sus esfuerzos por revivir su candidatura.

Según el reporte del Times, Never Back Down también despidió funcionarios en Nevada, el cuarto estado en el calendario de primarias, y en otros estados que celebrarán sus comicios en marzo.

En un comunicado que no abordó el tema de los despidos, el director ejecutivo de Never Back Down, Scott Wagner, dijo que el grupo seguirá organizando eventos para DeSantis en “Carolina del Sur, New Hampshire y más allá, alineados con nuestra misión principal de movilizar operaciones de campo de base en esos estados”.

DeSantis se rinde en New Hampshire y pone sus esperanzas en Carolina del Sur

La cesación de las actividades de campaña de DeSantis en New Hampshire pone de manifiesto la dificultad del gobernador de Florida para hacer campaña en ese estado de tendencia moderada, después de haberse definido como un candidato muy similar a Trump pero sin el drama que habitualmente rodea al expresidente.

El ‘estado granito’ es gobernador por el republicano antiTrump Chris Sununu, sus delegaciones en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, están conformadas por demócratas y fue ganado por el presidente Joe Biden con una ventaja de 7.53 puntos en las elecciones presidenciales de 2020.

Según el agregador de encuestas FiveThirtyEight, DeSantis cuenta con solo el 5.2% de las preferencias en New Hampshire, frente a un 33.9% de Haley y un 47.1% de Trump.

La posición de Haley se vio mejorada gracias la salida de Christie. Una encuesta de CNN/Universidad de New Hampshire publicada el día antes del anuncio del fin de la campaña de Christie, encontró que dos de cada tres partidarios de sus partidarios eligieron a Haley como su segunda opción. Según esa encuesta el apoyo de Christie era del 12%.

Haley además negó a DeSantis su mejor oportunidad para conectar con los votantes de New Hampshire al declinar a participar en los debates previstos para el jueves y el domingo anteriores a la elección primaria de ese estado.

Al rendirse en New Hampshire, DeSantis pone todas sus esperanzas de recuperación en Carolina del Sur, estado en el que su experiencia militar y sus posiciones de línea dura de extrema derecha en materia de educación, oposición al aborto, salud y derechos de minorías, podrían resonar mejor con la base republicana.

Allí sin embargo DeSantis se enfrenta al hecho de que Trump, con un 54.8% de las preferencias según FiveThirtyEight, ya acapara la gran mayoría de los votantes a los que DeSantis podría resultar atractivo, mientras que Haley, una popular exgobernadora de ese estado, con el 24.9% de las preferencias duplica el 12.1% del gobernador de Florida.

Las elecciones primarias de Carolina del Sur tendrán lugar el próximo 24 de febrero, lo que da a DeSantis poco más de un mes para lograr la titánica tarea de descontar la cómoda ventaja que le lleva Haley, quien fue elegida gobernadora de ese estado en 2010 con el 51% de los votos y reelecta en 2014 con el 55.9%.

DeSantis necesita no solo superar a Haley en Carolina del Sur para poder participar creíblemente en la elección primaria de Nevada, sino que necesita hacerlo decisiva y contundentemente.