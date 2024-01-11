"Edad Media en Florida": la demanda en el estado por la prohibición de casi 3,000 libros, incluidos diccionarios y enciclopedias

Video Gobernador de Florida firma ley que limita discusiones sobre educación sexual e identidad de género en escuelas

Un juez federal dio luz verde a una demanda contra un distrito escolar de Florida por haber retirado de los estantes de las bibliotecas de sus escuelas casi 3,000 libros, incluidos diccionarios y enciclopedias.

El juez federal de distrito T. Kent Wetherell II, con sede en Pensacola, dio a conocer su decisión el mismo día que el condado publicó una lista de más de 2,800 libros individuales que han sido retirados de los estantes para su revisión, incluyendo el diccionario Merriam-Webster y el diccionario y tesauro de Webster.

El retiro de los libros es una violación a la libertad de expresión

Wetherell dictaminó que el grupo de escritores PEN America, la editorial Penguin Random House, los autores de los libros prohibidos y los padres tienen legitimidad para presentar sus reclamos bajo las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda, al tiempo que negó un reclamo bajo cláusula de protección equitativa de la 14ª Enmienda.

"Nos complace que el juez haya reconocido que los libros no pueden retirarse de los estantes de la biblioteca escolar simplemente por las opiniones que defienden, y esperamos seguir adelante con este caso para proteger los derechos constitucionales de los demandantes", dijo la abogada Lynn Oberlander en una declaración a los medios.

La demanda federal alega que el Distrito Escolar del Condado de Escambia y su Junta Escolar están violando la Primera Enmienda al eliminar 10 libros de sus bibliotecas escolares.

PEN America, que ha rastreado las prohibiciones de libros escolares, aboga por las libertades literarias y tiene una membresía de 7,500 escritores profesionales, incluyendo autores cuyos libros han sido eliminados o restringidos en el distrito escolar. Penguin Random House, una editorial importante, ha publicado libros que el distrito ha eliminado o restringido.

La demanda dice que las eliminaciones se deben a las objeciones de un profesor de artes del lenguaje en el condado y, en cada caso, la junta escolar votó a favor de eliminar los libros a pesar de las recomendaciones de un comité de revisión del distrito que los consideró adecuados desde el punto de vista educativo.

Las objeciones formales del maestro a los libros parecen basarse en materiales compilados por un sitio web que crea informes sobre libros que considera ideológicamente inadecuados para los niños, según la demanda.

En un ejemplo que cita, la maestra admitió que nunca había oído hablar del libro “Las ventajas de ser marginado”, de Stephen Chbosky, pero presentó una objeción que contenía extractos y frases del sitio web de prohibición de libros.

Entre los otros libros eliminados se encuentran “The Bluest Eye”, de Toni Morrison, “The Nowhere Girls”, de Amy Reed, y “Lucky”, de Alice Sebold. La demanda dice que la junta escolar está revisando más de 150 libros adicionales.

Los abogados del Distrito Escolar del Condado de Escambia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda no nombra al gobernador Ron DeSantis como acusado, aunque el republicano ha defendido políticas que permiten la censura y la impugnación de libros en función de si son apropiados para los niños en las escuelas.

DeSantis, quien es actualmente uno de los candidatos presidenciales del Partido Republicano, se ha apoyado en gran medida en divisiones culturales sobre raza, orientación sexual y género para atraer votantes conservadores en las elecciones primarias republicanas. Aun así, él y los otros precandidatos están muy por detrás del expresidente Donald Trump, quien es el actual favorito para lograr la codiciada nominación.