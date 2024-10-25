Por qué es polémica la decisión de 'The Washington Post' de dejar de respaldar candidatos presidenciales y qué dice de los temores a un nuevo gobierno de Trump

Video Foros de Harris y Trump con Univision: ¿cómo han ayudado a los votantes latinos indecisos?

El diario The Washington Post anunció este viernes que dejará de respaldar candidatos presidenciales, por lo que no se manifestará a favor de ninguno de los aspirantes en la actual contienda, la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump.

De acuerdo con CNN, la decisión fue tomada por el propietario del periódico, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la medida provocó un amplio rechazo entre los miembros de la redacción.

En un artículo difundido este viernes en su página, William Lewis, editor ejecutivo del Post, dijo que la decisión había sido tomada para volver “a nuestras raíces de no respaldar a los candidatos presidenciales”.

En su nota a los lectores, Lewis citó un artículo del consejo editorial de 1960 en el que el diario explicó por qué no manifestaba su respaldo a ningún candidato presidencial. En ese momento el demócrata John F. Kennedy contendía contra el republicano Richard Nixon.

“Esto está en nuestra tradición y concuerda con nuestra acción en cinco de las últimas seis elecciones”, dice el texto de ese entonces.

El artículo de 1960 sostiene que el Post había hecho una excepción al respaldar al general Dwight D. Eisenhower antes de las convenciones de nominación y durante la campaña.

Desde la década de 1980 el diario ha respaldado candidatos y en septiembre de 2020, en la anterior contienda presidencial, el Post publicó un artículo apoyando a Joe Biden.

En aquel momento, el diario calificó al entonces presidente Donald Trump, actual candidato republicano, como el “peor presidente de los tiempos modernos” y destacó las virtudes de Biden.

Lewis agregó que los lectores podría interpretar de distintas maneras la decisión del Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, pero que el diario consideraba “coherente” con sus propios valores no respaldar a ningún candidato.

“Reconocemos que esto se interpretará de diversas maneras, incluido un respaldo tácito a un candidato, una condena a otro o una abdicación de responsabilidad. Eso es inevitable”, dijo. “Nosotros no lo vemos así”.

Marty Baron, quien fuera editor ejecutivo del Post hasta fechas recientes, criticó duramente la decisión.

“Esto es cobardía, con la democracia como víctima. Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar aún más al propietario Bezos (y a otros)”, escribió sus redes sociales.

“Es inquietante la falta de carácter de una institución famosa por su valentía”, agregó.

Otras personas que han trabajado en el diario también cuestionaron la medida.

“El periódico en el que amé trabajar durante 47 años está muriendo en la oscuridad”, escribió David Moraniss, quien fuera editor del Post.

Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, fue frecuente víctima de ataques de Donald Trump en su anterior gobierno y criticó tanto al Washington Post como a Amazon.

El entonces presidente acusó a la empresa de ventas de aprovecharse del servicio postal estadounidense o de no pagar suficientes impuestos y finalmente, el gobierno de Trump bloqueó un contrato informático de Amazon con el Departamento de Defensa.

Esto fue visto como una venganza del gobierno de Trump por la cobertura del medio.

Editor informó a la sala de redacción en una “tensa reunión”, según NPR

En un reporte sobre la decisión del Post, NPR informó que los periodistas del diario se enteraron de la medida en una “tensa” reunión encabezada por el editor de la página editorial, David Shipley.

Shipley le dijo a los periodistas que él había informado a los otros miembros de la junta editorial el jueves sobre la decisión.

Dijo que él se hacía responsable de la decisión y que la medida era necesaria para crear un “espacio independiente”, según fuentes consultadas por NPR.

Según NPR, la junta con Shipley dejó a los periodistas de la redacción “conmocionados” y que la decisión fue recibida de forma negativa.

La medida en el Post ocurre luego de que en el diario The Los Angeles Times renunciaron el director de la junta editorial y dos editores porque, según reportes, el dueño del medio, Patrick Soon-Shiong, bloqueó la publicación de un respaldo presidencial que ya había sido planeado.

