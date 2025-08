Las duras críticas de Kamala Harris a una polémica respuesta de Donald Trump en el town hall con Univision

Qué dijo Trump cuando le preguntaron por el 6 de enero en Univision

Antes de hablar de "día de amor", Trump omitió por completo que en Twitter él mismo había anunciado, por ejemplo el 19 de diciembre, una "gran protesta el 6 de enero". "Ven, será salvaje", llegó a escribir, al afirmar en Univision: “Cientos de miles de personas vinieron a Washington, no vinieron por mí, vinieron por las elecciones, pensaban que habían sido amañadas , por eso vinieron. Algunos fueron al Capitolio, yo digo que pacífica y patrióticamente, sin hacer nada malo, no se hizo nada malo".

Lo dicho por Trump sobre el 6 de enero respondía a la pregunta que le hizo Ramiro González, un ciudadano que quería darle la oportunidad de que se ganara su voto y que se autodescribió como un republicano que ya no está registrado como tal y a quien le causaron preocupación los últimos años de su presidencia y, en particular, el asalto al Capitolio.

El votante también mencionó como parte de esa preocupación por qué ya no cuenta con el apoyo de tantos de quienes formaron su gabinete, incluido quien fuera su vicepresidente, Mike Pence. A ese punto, la respuesta de Trump fue que el 97% de quienes trabajaron en su administración sigue con él . Y lo justificó: “Como se trata de mí, cualquiera que diga que ya no está conmigo consigue algo de publicidad”.

Después del foro de Univision, González afirmó que el expresidente no había conseguido ganarse su voto. “Como no me dijo la verdad, no voy a votar por él”.