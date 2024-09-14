Trump redobla su retórica contra los inmigrantes haitianos en Ohio y dice que los deportará si gana las elecciones

Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, redoblaron este viernes su narrativa antiinmigrante contra una comunidad haitiana en Ohio, azuzando un reclamo falso pese a que hubo amenazas de bomba en la ciudad y a que funcionarios locales pidieron frenar esa retórica.

"Realizaremos grandes deportaciones en Springfield, Ohio”, dijo Trump en una conferencia de prensa en California en el eventual caso que gane las elecciones. Agregó que podría tener un evento de campaña o un cabildo local en esa ciudad.

Las autoridades de Ohio han dicho que no ha habido reportes creíbles que sustenten las alegaciones falsas de Trump y Vance en torno a que los inmigrantes haitianos están comiendo mascotas y animales de los residentes de Springfield. Esa fue una de las falsedades que dijo Trump en su debate del martes pasado con la demócrata Kamala Harris, quien se rió de tal aseveración y catalogó a su contendor de "extremo".

Las mentiras de Trump generaron una amenaza de bomba en la ciudad y su alcalde, Rob Rue, pidió el jueves bajar el tono a la retórica de la campaña. "Todos estos políticos que han estado afectando de forma negativa a nuestra ciudad tienen que saber que la están afectando, fueron sus palabras" las que causaron daños, dijo Rue en una entrevista con el medio local WSYX.

Luego, un portavoz de Springfield dijo a la agencia AP que recibieron correos electrónicos asegurando que se habían colocado bombas en la casa del alcalde y de otros funcionarios, en la alcaldía, en varias escuelas y en la oficina de registro de vehículos. Todas las instalaciones fueron evacuadas e inspeccionadas por perros que detectan explosivos, dijeron funcionarios.

El gobierno advierte sobre el impacto de las falsedades sobre los inmigrantes en Ohio

Más allá del torrente de reacciones en redes sociales, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, levantó bandera roja sobre su impacto. "Este tipo de declaraciones, este tipo de desinformación es peligrosa, porque algunas personas se lo van a creer, por absurdo y estúpido que sea, y podrían reaccionar de una manera que podría causar heridos", dijo Kirby.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también afirmó el jueves que el gobierno estadounidense estaba preocupado por los peligros que puede suponer para comunidades de migrantes como la haitiana las noticias falsas amplificadas por Trump y otros republicanos.

"Es peligroso y estamos preocupados. Todos ustedes han informado de cómo las comunidades, específicamente las haitianas, temen por su vida debido a la forma en que se está hablando de esto y está destrozando a las comunidades", apuntó en una conferencia de prensa.

"Existe una preocupación cada vez que se ve este tipo de retórica de odio, este tipo de difamaciones, que podrían conducir a escenarios peligrosos", alertó la portavoz.

Los comentarios de Trump y el senador de Ohio se han propagado como la pólvora en redes sociales, lo que llevó a las autoridades locales a desmentir la información.

El Departamento de Policía local se vio obligado a aclarar que no tenía “informes creíbles ni denuncias específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos de la comunidad inmigrante”. Incluso durante el debate el comentario de Trump fue inmediatamente desmentido por el propio presentador de ABC News David Muir, moderador del encuentro.

Pero eso no ha detenido a Trump. Antes de sus declaraciones en California este viernes, el republicano escribió en su red social Truth Social que "Ohio está inundado de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos procedentes de Haití, que se apoderan de ciudades y pueblos a un ritmo nunca visto".

Haití rechaza los comentarios racistas de Trump

El gobierno de Haití rechazó el miércoles las acusaciones discriminatorias y pidió protección para sus ciudadanos en Estados Unidos.

"No solo expresamos nuestra solidaridad, sino que también mandamos una señal clara de rechazo. Rechazamos firmemente esas afirmaciones que atentan contra la dignidad de nuestros compatriotas y que podrían poner en peligro sus vidas", dijo un comunicado del Ministerio de los Haitianos Residentes en el Extranjero (MHVE, en sus siglas en francés).

Este ministerio expresó su "más profunda preocupación ante las acusaciones discriminatorias emitidas por personalidades políticas estadounidenses contra nuestros compatriotas de la diáspora, en especial los que viven en Springfield, en Ohio".

"Desafortunadamente, no es la primera vez que compatriotas en el extranjero son víctimas de campañas de desinformación, son estigmatizados y deshumanizados para servir a intereses políticos electorales", subrayó.