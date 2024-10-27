Videos alterados y sitios falsos: las tácticas de Rusia, China e Irán para sembrar dudas sobre las elecciones de EEUU

Video La desinformación ponen en riesgo las elecciones en EEUU: analizamos el panorama en Línea de Fuego

En semanas recientes, agencias de inteligencia y empresas de tecnología han encendido las alarmas sobre una creciente actividad digital de “adversarios extranjeros” que buscan diseminar mensajes falsos en internet para sembrar dudas y confusión sobre las elecciones en Estados Unidos.

La empresa de tecnología Microsoft, por ejemplo, dijo en un reporte reciente que agentes de Rusia, China e Irán habían incrementado su actividad digital como parte de un esfuerzo continuo de incidir y generar confusión antes y después de las elecciones presidenciales extremadamente peleadas entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

En su reporte, Microsoft detalló diversas tácticas de lo que describe como “actores maliciosos” de los tres países para “socavar los procesos democráticos” en Estados Unidos.

Agentes rusos mantienen su enfoque en “socavar” la confianza de los votantes en contra de la campaña de la fórmula presidencial demócrata de la vicepresidenta Harris y del gobernador de Minnesota, Tim Walz, reportó la compañía de tecnología. “Los actores rusos continúan creando videos deepfake mejorados con inteligencia artificial sobre la vicepresidenta Harris”, dijo Microsoft.

Unos de los videos creados con inteligencia artificial muestra a Harris haciendo comentarios despectivos en contra de su rival, Trump. Otro video que Microsoft dijo que fue elaborado por una “granja de trolls” alineada con el Kremlin contiene acusaciones falsas en contra de Harris de supuestamente haber participado en una cacería ilegal en Zambia. Asimismo, una grabación falsa sobre el candidato vicepresidencial, Walz, se volvió viral y obtuvo más de 5 millones de vistas en X en las primeras 24 horas, dijo Microsoft.

“Si bien la mayoría de estos videos recibieron una participación mínima, resaltaron el uso continuo por parte de Rusia de contenido tradicional y generado por IA para influir en las audiencias estadounidenses y avivar la discordia política”, sostuvo la empresa.

En el contexto actual, algunos actores han migrado sus esfuerzos de desinformación de la plataforma Telegram a X, para tener un mayor impacto entre los usuarios estadounidenses.

Irán busca confundir de cara a las elecciones en Estados Unidos

Además, Irán también ha diseminado videos utilizando contenidos falsos para llamar a los estadounidenses a “boicotear” las elecciones, de acuerdo con el Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft (MTAC en inglés). Las tácticas se enfocan en criticar al gobierno y a las autoridades que han manifestado su apoyo a Israel en medio de la guerra en Gaza, advirtió el centro.

“Los esfuerzos anteriores del grupo para incitar protestas antiisraelíes en las universidades ilustran más su uso de cuestiones sociales divisivas para sembrar conflictos entre comunidades en Estados Unidos”, advirtió la empresa.

También Microsoft detectó cómo un grupo de agentes iraníes ha investigado varias páginas web y medios de comunicación relacionados con los comicios, lo que podría sugerir que están preparando “operaciones más directas a medida que se acerca el día de las elecciones”. “El historial de interferencia electoral del actor y su patrón de operaciones de influencia cibernética subrayan la amenaza persistente que representan”, dijo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ en inglés) ya había indagado e interpuesto cargos en contra de ciudadanos de Irán por presuntamente haber utilizado tácticas digitales para “intimidar” a votantes estadounidenses en los comicios de 2020. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el DOJ informó del arresto de dos ciudadanos iraníes por haber operado una “campaña de desinformación y amenazas cibernética diseñada para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020”.

Los individuos identificados como Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi y Sajjad Kashian enviaron correos electrónicos “amenazantes” para intimidar votantes, crearon videos con desinformación sobre supuestas vulnerabilidades de la infraestructura electoral e intentaron infiltrar sitios web electorales estatales, dijo el DOJ.

Advierte sobre el riesgo por la potencial desinformación postelectoral

De acuerdo con Microsoft, las operaciones de influencia chinas se han centrado en candidatos republicanos y miembros del Congreso que abogan por políticas en contra de China. “Esto incluye campañas contra el representante Barry Moore, la senadora Marsha Blackburn y el senador Marco Rubio”, dijo.

Los ataques consisten en lanzar críticas de presunta corrupción en contra de los políticos republicanos. “Si bien no siempre resultan en altos niveles de audiencia, estos esfuerzos demuestran que los intentos sostenidos de China influyen en la política estadounidense en todos los ámbitos”, sostuvo.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional estadounidense dijo recientemente en un memorando que Rusia e Irán podrían intentar alentar a través de campañas digitales protestas violentas en Estados Unidos tras los comicios.

El objetivo de los esfuerzos rusos e iraníes sería sembrar dudas sobre los resultados electorales y dificultar la transferencia del poder presidencial, según los reportes de inteligencia. Según el gobierno estadounidense, es probable que Rusia incite a las protestas independientemente de quién resulte vencedor en los comicios. Pero funcionarios han sostenido que la respuesta de Rusia sería más agresiva si Harris derrota a Trump.

